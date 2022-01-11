Olacak iş değil!

Beşiktaş 12 eksikle 26.5 yaş ortalamasıyla maça çıktı.

Yedek kulübesinin yaş ortalaması 19'du.

Emeğe haksızlık yapmayalım...

Öncelikle tebriklerim takıma... Dün ele ele, omuz omuz omuza, kafa kafaya vererek takımdaşlık dersi verdiler. Dün takımın başında sahaya çıkan Halim Okta'yı yöneticilik zamanımda antrenör olarak altyapıya kazandırmıştım. Ne de iyi yapmışım...

Halim Hoca'nın ilk 11'de alternatifi yoktu ama doğru bir taktikle takımı sahaya sürdü. Rosier sağdan bindirmeler yaparken solda Umut hücuma hiç çıkmadı ve dörtlü savunma hiç bozulmadı. Beşiktaş 90 dakika sahanın tek hakimiydi.

Beşiktaş harika pas oyunu yaparken rakibine top yapma imkanı da vermemesi önemliydi. Bu futbolun hakkı farklı galibiyet ve 3 puandı.

Futbolun adaleti yok gerçekten!

Peki 3 puan neden gelmedi diye soracak olursanız, ben atanı ve tutanı gösteririm. Batshuayi harika paslar aldı ama gol kaçırma rekoru kırdı. Hele hele 1-0'ken boş kaleye kaçırdığı pozisyon maçın kaderini değiştirdi. Kaleciliğini çok beğendiğim kaleci Ersin'in iki yan top hatası Beşiktaş'ın galibiyetini silip süpürdü.

Kaptan Necip, Josef'le birlikte sahanın en iyilerinden biriydi.

Sahada harika ötesi genç Emirhan vardı. Nefis paslar atarken kaydettiği golde konuşturdu. Güven güçlendikçe formaya daha çok asılıyor. Ah bir de son vuruşları iyi yapsaydı! Welinton ve Montero'nun haklarını verelim, dün çok iyi mücadele ettiler.

Beşiktaş'ın gençleri beni gururlandırıyor. Hata da yapsalar bu genç yeteneklere sahip çıkmalıyız.

Bu takımda hayat var.

Ç.Rizespor'u hiç beğenmedim.

Dost acı söyler ama işleri zor. Kaleci Gökhan kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan isim oldu.

Gökhan Gönül sana yazıklar olsun.

Yıllarca Beşiktaş'ın ekmeğini yedin, attığın tekmelerde benim yüzüm kızardı. Umut'un bileğini kırıyordun!

Pozisyon sonrası Montero Rizeli üçbeş oyuncu tarafından hırpalandı ama kırmızı kartı da o gördü. Bu nasıl hakem, bu nasıl VAR Allah aşkına?