Fabrika ayarları

Beşiktaş, Süper Kupa'yı kazanarak geçen sezonu 3 kupayla taçlandırdı. Geçen sezon başında birileri Beşiktaş'ın üç kupayla sezonu bitireceğini söylese onunla dalga geçerlerdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon iyi iş çıkardı. Kısıtlı kadroya rağmen korkmadan cesaretle zirveye yürüdü.

Sezon başında yaşanan kötü gidişte "Yabancı kaleci istemiyorum, Ersin'le yola devam edeceğim" dedi ve kadroya genç yetenek Rıdvan Yılmaz'ı adapte etti. Oyuncularına ve özellikle gençlere sahip çıktı.

Geçen sezonki şampiyonluk kolay kazanılmadı ama taraflı tarafsız futbolseverler "Helal olsun Beşiktaş'a" dedi.

Sergen Hoca yeni sezonda kadro güçlenmesine rağmen istediği sonuçları alamadı ve geçtiğimiz ay istifa etti. Tabii ki futbolda dün yoktur, bugün ve yarın vardır. Bu süreci de doğal karşılamak gerek. Beşiktaş'ın kapısı ona her zaman açık...

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Sayın Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler acele karar vermedi, takımı camianın bir başka evladı Önder Karaveli'ye teslim etti. Çok da iyi yaptılar.

***

Sergen Yalçın, Önder Karaveli gibi camiamızın içinden gelen isimleri takımın başında görünce mutlu oluyorum. Hele kulübün öz kaynaklarından gelen gençleri görünce mutluluğum kat kat artıyor.

Beşiktaş artık fabrika ayarlarına dönmeli ve öz kaynaklarına sarılmalı.

Bakın Süper Kupa finalinin son 30 dakikasında 17 yaşındaki Emirhan forma giydi ve herkesin büyük beğenisini kazandı. Altyapıda büyük cevherler var. Emirhan da bu yeteneklerden biri. Beşiktaş'ta 11 eksik olmasaydı, Emirhan forma giyemezdi. Asıl problem şu, Emirhan ve onun gibi yetenekler zorunluluktan oynamamalı. Emirhan da bilmeli ki; hak ettiği zaman sıra ona gelecek bu kutsal forma ona emanet edilecek.

Acı gerçek ise altyapı verdiğimiz alan Fulya'nın 60 metrelik sahası.

Altyapı tesislerimiz içler acısı. Bu yetenekli gençlerimizi her yönüyle hazırlamalıyız. Yaşam koçlarıyla, beslenmesinden, yabancı diline, her şeyleriyle Beşiktaş formasına aday olmalılar. Gerçek bir altyapı için lafta değil özde bir futbol akademisi oluşturulmalı. Altyapının şu anda 4 normal ölçülerde futbol sahasına ihtiyacı var. Camianın önde gelen isimleriyle bir olalım Beşiktaş'a yakışır altyapı tesisleri kazandıralım. Vardar Ailesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Önder Karaveli çok kısa zamanda Beşiktaş'a bambaşka bir hava kattı. Öncelikle Amerika'yı yeniden keşfetmedi ve geçen sezon çifte kupa kazanmış ve sezon başından bu yana patlama yapması beklenen yıldızlara güven aşıladı.

Artık iyi oynamalarına alıştığımız Ersin, Rıdvan'ı konuşmuyoruz, Serdar, Berkay, Emirhan gibi yetenekleri seyretmenin keyfini çıkarıyoruz.

***

Beşiktaş yönetimi kulübün geleceği için Önder Karaveli ile yoluna devam etmeli. Veya Önder hoca göreve gelecek doğru bir ismin yardımcısı ya da kulübün sportif direktör olmalı.

Önder Hoca Beşiktaş'ta devrim yapabilecek bilgi birikime sahip.

Mutlaka kulübede olmalı.

Beşiktaş yeniden yapılanmalı, öz kaynak ve iyi bir scouting sistemiyle zirveye doğru yürümeli. Süper Kupa maçı öncesi Asbaşkan Emre Kocadağ'ın açıklamalarını çok beğendim. Takımı gençleştirip, birçok futbolcuyla yolları ayırıp, altyapıya önem veren bir yapıdan bahsetmesi beni umutlandırdı.

İnanın Beşiktaş'ın Porto'dan, Ajax'tan eksiği yok, fazlası var. Yeter ki gerçek bir futbol planlamasını hayata geçirelim. Her şey inanmakla başlar. Beşiktaş'ın evlatlarına güvenelim ve onlara sahip çıkalım.