Üzüldüm!

Şu anda Süper Lig'in en zor iki deplasmandan biri Konya...

Ama Önder Karaveli, Konya'ya kazanmaya gelmişti. Beşiktaş dün kaybetmeyi değil, kazanmayı hak etmişti ama futbol bu; atamazsan atarlar.

Doğrusu dünkü 90 dakika bir futbol maçı değil satranç düellosu gibiydi.

Konya alışılmışın dışına çıkarak kontra ataklarla Beşiktaş'ı avlamaya çalıştı. İlk hedef beraberlikti. Ama maçın sonlarında Beşiktaş'ın fiziksel olarak oyundan düşmesinden iyi yararlandılar ve sahadan 3 puanla ayrılmayı bildiler. Tebriklerim İlhan Palut ve öğrencilerine...

Beşiktaş 90 dakikada önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Oğuzhan, Ghezzal son vuruşlarda biraz şanssız biraz da aceleciydiler.

Batshuayi ise Sehic'i geçemedi.

Rıdvan Yılmaz harika bir performans gösterdi. Rosier'in yokluğu sorun değilmiş meğer. Umut Meraş'ın sağ kanattaki performansı da alkışa değerdi.

Özellikle son 10 dakikada Konya'nın etkili ataklarında Ersin kalesinde devleşti ama son dakika golüne o da engel olamadı.

Hakem Mete Kalkavan takdir haklarını ev sahibine çaldı. İtiraz ettiği gerekçesiyle Vida'ya gösterdiği sarı kart komikti. O kart yüzünden Vida Konyaspor'un golü öncesi kademeye giremedi. Ah Mete Kalkavan ah!

Pjanic'e sert harekette bulunan M'Poku'ya kırmızıyı göstermeliydi ama pozisyonu sarı kartla geçiştirerek eyyamın kralını yaptı.

Pjanic'e dün o kadar faul yapıldı ki; tahminim geçen sezon La Liga'da koca sezonun toplamında bu kadar tekme yememiştir. Ayrıcalık olmasın tabii ama dünyaca ünlü bir yıldızın sakatlanarak oyundan çıkması ülke futbolumuzun adına çok düşündürücü...