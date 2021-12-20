3 puan kaçtı

Beklediğim gibi kalitesiz ama heyecanı yüksek bir derbi izledik. Beşiktaş 90 dakika boyunca baskılı oynadı. Siyah beyazlı takımın coşkusunu görünce 'Bundan önceki haftalar neredeydiniz beyler?' demekten kendimi alamadım. Ghezzal ve Rosier bu sezonki en iyi futbollarını sahaya sürerken Josef de takımın maestrosu görevindeydiler. Josef'in harika hücum yoklamarında iki gol bulması maçın güzellikleri arasındaydı. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe yanlış transfer kurbanı mı, yoksa takım ruhu oturmamış mı bilemedim ama bu kötü Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın iki kere yenik duruma düşmesi de kafa karıştıran ilginç bir durumdu. Son iki sezonun en iyi hakemi Fırat Aydınus'ın, Larin'in istem dışı bir şekilde seken topun eline çarpmasına tereddütsüz penaltı noktasını göstermesi futbol vicdanımı yaraladı. Fenerbahçe'nin ikinci golünde Vida geri pasıyla asistiyle öyle bir hata yaptı ki, bu hediyeden öte bir goldü. Böylesine bir tecrübeye yakışmadı. HHH Beşiktaş'ın ikinci golünde Rıdvan, Josef'e 'al da at' dercesine orta yaptı ki, maçın da kaderini değiştiren isimlerin başında geldi... İşte Rıdvan işte altyapı... Necip'in sakatlanması Beşiktaş için şanssızlıktı ama yerine de Serdar Saatçı'nın girmesi de Beşiktaş'ın doğruları arasındaydı. Pjanic ve Oğuzhan ikisi de büyük yetenek. Pjanic biraz daha Beşiktaş'a ve futbola konsantre olsa keşke.. Oğuzhan'da iki haftadır büyük kıpırdama var. Ona kırgınlığım; futbol yeteneği bu kadar iyi olan bir oyuncunun çok daha fazlasını sergilemesindendir. Fenerbahçe'de de Mesut Özil'in kariyerine lafım yok ama dün Fenerbahçe'de sahada yıldızı parlayan isim Szalai idi... Maçın hakkı Beşiktaş'ındı. 90+5'te Batshuayi'nin vuruşunda direkten dönen şutundan çıkan ses Beşiktaş semtinden bile duyuldu. Beşiktaş iki haftadır doğru futbolu oynuyor. Önder Karaveli'nin takıma dokunuşları takdir-i şahan... Önder Hoca göreve devam etmeli. Fenerbahçe kulübesi çoktan görevden ayrılmış gibi...