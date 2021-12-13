Dünya varmış!

Hava soğuk mu soğuk ama tribünler dolu...

Keyifli tarafı; taraftar kötü günde de Beşiktaş'ın her zaman peşinde... Ve biletler ucuzladı taraftar tribünlere aktı. Test edip, onaylandı. İlgililerin dikkatine...

Beşiktaş istekli başladı, baskıyı da kurdu ama istenilen pozisyonlar gelmedi.

Beşiktaşlı taraftar, Kayserispor'un attığı ilk gol sonrası 'Burası Beşiktaş' ve 'Sergen Yalçın', ikinci gol sonrası da 'En büyük Beşiktaş futbolcular' diye bağırarak sahadakilere önemli mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.

Dün Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan, Can ve Serdar sorumluluk aldılar ve sürekli takımı ileriye doğru taşıdılar.

Zaman zaman pas ve kademe hatası yapsalar da öncelikle alkışlarım bu gençlere... Beşiktaş'ın attığı golde Serdar'ın ortası kadar Larin'in topa kafayla topa falso vermesi de es geçilmeyecek güzellikteydi. Serdar'ın ayrıca maçın ilk yarısında hakemin yanlış kararının ardından topun kendisinden çıktığını işaret etmesi Beşiktaşlı duruşuydu.

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Beşiktaş için ilk yarı sancılıydı.İkinci yarı Kayserispor yine öne geçerken Beşiktaşlı futbolcular bu golün ardından kötü gidişe isyan edercesine her şeylerini ortaya koydular.Dün takımın başında sahaya çıkan Önder Karaveli'nin hakkını verelim.75. dakikada Atiba ve Larin'i kenara çekip Oğuzhan ve Güven'i sahaya sürmesi galibiyeti açan anahtar oldu.Oğuzhan takımın hücum yönüne inanılmaz etki ederken, Güven iki harika gol pası ve şık golle Beşiktaş'ı yeniden hayata döndüren isim oldu.Bravo Güven, aynen devam...İki gole imza atan Batshuayi için şunu söyleyebilirim; futbola hoşgeldin golcü...Beşiktaş dün sadece 3 puan almadı, terim yerindeyse yeniden hayata döndü.Fenerbahçe derbisinden alınacak 3 puan takımı yeniden bambaşka bir havaya sokar.Kayserispor iyi takım... Özellikle Thiam çok iyi bir golcü...Hakem Ali Şansalan ise başarılı bir yönetim gösterdi.