Ersin-Can, gerisi masal!

Futbolda bir söz vardır; "Yarım sıfır olsun bizim olsun" diye...

Beşiktaş işte dün böyle bir maç oynadı ve yine kazanamadı.

Ve artık sabır taşı çatladı!

Şimdi ne mi olacak? Gerilim filmi gibi izleyeceğiz. Ne olacaksa olsun ama Beşiktaşlılar böyle kötü futbolu hak etmiyorlar.

Şapkalar öne beyler burası Beşiktaş!

Yok öyle!

Düşünün koca Beşiktaş'ta sadece iki oyuncu sahada ayakta durabildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cesaretiyle Can'ı ilk 11'de sürmesi siyah-beyazlı takım için önemli bir artıydı. Maçın hemen başında Batshuayi'ye ara pası atmak isterken Can topu önünde bulurken yaklaşık 30 metreden harika bir gole imza attı.

İkinci yarı tel tel döküldü Beşiktaş...

Kalede Ersin gününde olmasa Kasımpaşa bırakın kazanmayı, farka da koşabilirdi.

Ersin-Can gerisi masal...

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Gol umudu Batshuayi Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu gibiydi.Sezon başındaki Batshuayi ile son haftalardaki Batshuayi arasında siyahla beyaz gibi fark var. Dün maçı izlerken acaba bu arkadaşın Londra'da işi mi vardı ki, sahaya ikiz kardeşini sahaya sürdü diye ciddi ciddi düşündüm.Larin istekli ama yine son vuruşları yetersizdi.Beşiktaş, özellikle ikinci yarı geçen haftalarda olduğu gibi kötü ötesiydi.Fizik kondisyonun yine error vermesiyle berbat bir görüntü verdi. Vida- Welinton uyumsuzluğu zaman zaman kendini gösterirken bu Welinton nasıl Beşiktaş forması giyiyor gerçekten çok sinirleniyorum.Ne umutlarımız vardı sezon başında...Oturun yerinize hepinize sıfır!Kasımpaşa dün iyi mücadele verdi.Bu takım nasıl sondan ikinci sırada inanılacak gibi değil.Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti.Son sözüm Kasımpaşa taraftarlarına...Öyle küfür ettiler ki kulaklarıma inanamadım. Hele hele Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'ya küfür ederken utanmadınız mı!