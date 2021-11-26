Cesaret

Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi.

Elde edilen sonuçlara bakılacak olursa ortada başarısızlık var. Ama bu başarısızlık sadece Beşiktaş'a yazmaz. Gerçek şu ki; takımlarımızın hiçbiri Şampiyonlar Ligi düzeyinde değil. Devler Ligi bu sezon; Beşiktaş adına değil ülke futbolu olarak derslerle dolu bir macera oldu.

Her zaman söylüyorum; iyi hücum maç, iyi savunma şampiyon kazandırır. Sezon başından bu yana iyi savunma yapılamaması Beşiktaş adına pahalıya patladı.

Beşiktaş kendi evinde oynadığı Dortmund ve Ajax maçlarında yenilgileri hak etmedi. Bu maçlarda savunma yapılabilseydi Beşiktaş puan sıralamasını en azından 3. sırada bitirebilirdi.

Dortmund karşılaşmasında Batshuayi'nin, Ajax maçında ise Larin'in kaçırdığı gol pozisyonlarda saç baş yolduk. Hatta son maçta Larin'e belki de haddinden fazlasıyla öfkelendik ama futbol böyle bir oyun; atamayana atarlar!

Ajax maçı, Beşiktaş adına sezonun en iyi futboluydu.

Türkiye'de bu futbolu sergileyebilecek başka bir takım yok ama özellikle son 20 dakikada Beşiktaş'ın fizik-kondisyon olarak oyundan düşmesinin bir açıklaması olması gerek. Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'ı çok seviyor ve tam destek veriyor. Olması gereken de bu... Beşiktaş'ta böyle bir desteği arkasına alan bir teknik adam hatırlamıyorum.

Beşiktaş taraftarları her fırsatta bu sevgiyi Sergen Hoca'ya hissettiriyor.

Sevgili Sergen'in de artık takımın eksik yönlerini giderici hamleleri cesaretle yapması gerek.

Gerçek şu ki; Beşiktaş'ta forma giyen bazı isimler Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Ben onları isim isim yazmaktan yoruldum. Gereken operasyon artık yapılmalı. Hep yazıyorum, söylüyorum; artık deniz bitti. Kulüplerimiz artık öz kaynaklarına yönelmeli. Lens, Ljajic, Douglas'a ödenen yıllık ücretler bir araya getirilip altyapıya ayrılsa;

Beşiktaş birkaç yıla kadar kendi kaynaklarıyla büyük bir devrim yapar. Serdar Saatçı, Berkay Vardar, Azad Demir, Koray Yağcı, Egemen Tutar aklıma gelen ilk isimler...

Bu gençlerde hayat var.

Bakın 5'te 5 yapan Ajax takımının savunma göbeğinde oynayan futbolculardan Perr Schuurs 21, Lisandro Martínez ise 23 yaşında...

Ajax deplasmanında forma giyen çok da başarılı olan Serdar Saatçı nerede? Altyapımızın medar-ı iftiharı Necip neden hep kesik yiyor?

Sevgili hocam seni çok seviyor ve sana çok güveniyoruz.

Cesaretle alacağın kararlar Beşiktaş'ı yıllarca büyük zaferlere taşıyabilir.

Eski başkan!

Beşiktaş'ın bir önceki dönem başkanı geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Divan kurulu toplantısında kısa bir konuşma yaptı. Başkanlık yaptığı 8,5 yıllık dönemde camiayı ayrıştırıcı söylemlerde bulunan adını anmak istemediğim eski başkanın bugünlerde birlik beraberlik çağrısında bulunması çok manidar.

Umarım yaptığı tüm hatalardan ders almıştır.

Tabii bu arkadaşın konuşmayı yapıp koşar adımlarla kongre salonunu terk etmesine hiç şaşırmadım. Yüzü mü yok, yoksa verecek cevabı mı yok bilemiyorum.

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de dediği gibi eski başkan hiç değişmemiş.

26 Aralık'ta yapılacak mali kongrede ak ve kara ortaya çıkacak.

Hakkında stat yapımı olmak üzere inanılmaz iddialar var. Umarım bu kongrede aklanır. Çünkü aklanmazsa kötü anılmaya devam edecek. Beşiktaş tarihinde kara bir leke olarak anılacak