Beşiktaş kazanır

Milli Takım'la Karadağ'dan mutlu bir şekilde ayrılıp dönüyoruz ligimize... Bu hafta önemli maçlar olacak... Alanyaspor- Beşiktaş ve Galatasaray- Fenerbahçe maçları dikkat çekenler... Beşiktaş sezon başından bu yana hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Forvette Batshuayi ve Kenan Karaman soğuk algınlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İki eksiğe de 'Şükür' diyoruz. Alanyaspor ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden... Güzel bir maç olacak ve ben Beşiktaş'ı 3 puana daha yakın olarak görüyorum. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip ekip... Sergen Yalçın ve ekibinin bu haftadan itibaren çıkışa geçeceğine inanıyorum. Genele gelirsek, ligimiz Avrupa'nın 27.78 yaş ortalamasıyla en yaşlısı... Kulüplerimiz çok yaşlı... Geçtiğimiz hafta Fatih Terim yabancı kısıtlamasının kaldırılmasını temenni ediyor. Fatih Hoca'ya buradan soruyorum; Kerem, Halil ve Barış'ı kazandı. Hem Milli takım kazandı, hem de Galatasaray... Bu gençlere yer verdiği için Fatih Terim'i tebrik ederim ama bu yabancı kısıtlaması olmasaydı bu yetenekler şans bulabilir miydi? Bu sistemle üstün başarılar kazanmamız bir hayalden öteye geçmiyor. Dilimde tüy bitti ama yıllardır bu böyle devam ediyor.

DİKKAT DİKKAT!

Beşiktaş'ın bu hafta sonu Divan Kurulu toplantısı yapılacak. Aralık ayı içinde siyahbeyazlı kulübün Mali Kongresi var. Beni kulüpten ihraç edenler mali kongrede temennim bu kongrede hesap verirler. Hiç olmazsa geçmiş yönetimlerin rezillikleri ortaya çıkar. Genel kurulda kulübün aldığı karar neticesinde "Sinan Vardar'ın Beşiktaş'a yeniden üye olması" gündeme gelecek. Merakla bekliyorum. Beşiktaş Kulübü son iki senede çok doğru yönetildiği halde son 1 yılda borç 1 Milyar TL artmış. Allah aşkına şapkayı önümüze koyalım. Futbolcuların aldığı çok yüksek ücretler can sıkıyor. Bankalar kredileri ertelemeseydi şu anda kepenk indirmiştik. Dost acı söyler. Aman dikkat...