Gençlik Ateşi

Yazıma bir turizmci olarak başlamak istiyorum. Karadağ harika bir ülke, mutlaka tavsiye ederim. Maç için kaldığımız 3 günde bize harika konukseverlik gösterdiler. Karadağlı kiminle görüşsem bizi Dünya Kupası'nda görmek istediğini belirtti. Kağıt üzerinde kolay gözükse de böyle maçları oynamak zordur. Maça erken yediğimiz golle yenik başladık. Millilerimiz, bu sürpriz golün ardından oyunu rakip sahaya yığdı. Tabii bu baskının en önemli nedenlerinden biri de ev sahibi ekibin 7 önemli isminin forma giymemesiydi. Rakipte; korona virüs nedeniyle oynamayan 4 oyuncunun birinin de dünyaca ünlü golcü Djurdjevic olması takımımız için önemli bir avantajdı. Zeki'nin formsuz olması nedeniyle savunmada zor anlar yaşadık. Uğurcan klasına yakışmayacak hatalar yaptı, Burak formsuz, Hakan milli formayla yine etkisizdi. H H H Gençlik ateşleri dün gecedeki zaferimiz mimarlarıydı. Çağlar; 90 dakika boyunca tek başına bir takım gibi oynadı. Merih'le birlikte takım arkadaşlarını ateşlerken öne geçtiğimiz golün hemen ardından kale çizgisinden öyle bir top çıkardı ki; sakatlanma pahasına ayakla topa uçuşu şapka çıkartılacak cinstendi. Abdülkadir gibi müthiş yeteneğin eski günlerine dönmesi beni keyiflendirdi. Burada teknik direktör Kuntz'u da tebrik etmek istiyorum. Büyük cesaretle ikinci yarıda oyuna soktuğu Orkun iyi futbolunu harika bir golle süsleyerek geceyi aydınlatan isim oldu. Alman Hoca'nın, gençlere inanması beni umutlandırıyor. Bravo hocam aynen devam... Neticede grup elemelerinde gerilim filmini aratmayan bir sürecin ardından grubu ikinci sırada bitirerek PlayOff şansını yakaladık. Ben bu takıma inanıyorum. Çoğunluğu gençlerden oluşan AyYıldızlı millilerimiz iyi konsantre olursa rakip kim olursa olsun başarılı olur. Bu gençlere inanalım, milli takıma destek olalım. Bu doğru yoldan ayrılmazsak güzel günler bizi bekler.