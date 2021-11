Top Sergen Yalçın’da

Futbolda bir haftayı geride bıraktık. Beşiktaş kaybetmemesi gereken bir maçtan puansız ayrıldı. Lider Trabzonspor, sezonun en zorlu deplasmanından 3 puanla dönerken F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın berabere kalmasıyla ezeli rakipleriyle puan farkını açtı. Bordo-Mavili ekip şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantajı kaptı ama ligin uzun maraton olduğunu unutmamak gerekir.

Yapılan eleştirilerden bazılarına katılmamak elde değil. G.Saray maçının yıldızı Necip neden yoktu?

Oyuncu değişiklerindeki hatalar...

Pjanic neden oyundan alındı?

Böylesine önemli bir maçta maçın uzatma anlarında savunma güvenliği neden kayboldu? Sorular sorular...

Doğrusu söylemek gerekirse Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluk havası yok. 2020-21 sezonu kahramanı, ayakta alkışladığımız teknik direktör Sergen Yalçın maalesef geçen sezonki formundan uzak.

Kadro yapılan transferlerle güçlendi ama Sergen Hoca, oyuncu değişiklerinde ve kadro yapısında da bu sezon bariz hatalar yapıyor.

Oyuncular hazır değil...

Bu eleştirileri Sergen kardeşim de görüyor. Trabzonspor maçı sonrası yapılan eleştirileri olgunlukla karşıladığını belirterek, "Bu süreçte sorumluluk benim" dedi.

İşte Sergen Yalçın'ın bu yanını çok seviyorum. Yanlışlarını çok iyi gözlemliyor ve bu hatalardan ders alabiliyor. Lafı evirip çevirmiyor, bahanelere sığınmıyor. Bu farkındalık ona çok şey kazandırıyor. Sergen Hocanın maç sonrası yaptığı açıklamalarda güzel günlerin çok yakında olacağının ışığını aldık.

N'Sakala, Gökhan Töre, Güven Yalçın Beşiktaş'ın oyuncusu değiller. Bu kadar oyuncu rotasyonu yaşanırken Oğuzhan Özyakup hala ortalarda yoksa bu futbolcu kafasında Beşiktaş'ı bitirmiş demektir.

Salih ve Teixeira sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaşatıyor.

Daha önce yazdım, Alex 10 numara özelliklerine sahip değil. Sergen Hoca'nın onu kanatlara veya forvete almak istemesi bana çok doğru bir hamle gibi geldi.

Sevgili Sergen kardeşim, bu takımı sen herkesten iyi tanıyorsun. Lütfen gerekenleri yap, cesaretli ol... Hatta gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başla..

Seni buraya getiren aklın, yeteneğin ve cesaretindi. Unutma, Beşiktaş camiası her zaman arkanda.

YOLUN AÇIK OLSUN BURAK İNCE

ltyapı sevdalısı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın 6 yıl önce Manisaspor'dan 11 yaşındaki Burak İnce'yi transfer ettiğinde birçok spor yorumcusu 'Böyle transfer olur mu?' diyerek dalga geçmişti. Sevgili Mehmet Özkan, 11 yaşındaki Burak için A takımdan iki as futbolcu vermişti.

Burak'ı 6 yıldan bu yana yakından takip ediyorum. Fotomaç'taki köşemde onun geleceğin en büyük futbol yıldızlarından biri olacağını yazdım. Her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Frikikleri penaltı gibi... Attığı nefis paslar ve hızı seyredenlere keyif veriyor.

Onun henüz 15 yaşında A Takımla birlikte çıktığı maçta attığı gol sonrası yaşadığı sevinç hala gözlerimin önünde. Bugün 17 yaşındaki Burak beni yanıltmadı ve Bundesliga takımlarından Armania Bielefeld kulübüne imza attı.

Sevgili Seyit Mehmet Özkan'ı bir kez daha tebrik ederim. Yine bir gencin hayallerine yelken açmasını sağladı.

Sevgili Burak yolun açık olsun. En kısa zamanda seni Almanya'da izlemeye geleceğim. Başarılarını takip etmek benim için büyük bir zevk olacak.

NOT: Youtube kanalımda; her salı akşamı saat 19.00'da Türkiye'nin önde gelen teknik direktörü Giray Bulak ve gazeteci Erce Kaftan'la doyumsuz bir futbol sohbeti yapıyoruz. Hepiniz davetlimsiniz.