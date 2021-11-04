Beşiktaş’a yakışmadı!

Güzel dileklerle başladığımız Şampiyonlar Ligi maçından daha yenilgiyle ayrıldık. Beşiktaş bu kadar kötü bir sınav vermemeliydi. Gece gece moralim bozuldu, keyfim kaçtı. Dünkü futbol Beşiktaş'a yakışmadı. Öncelikle eleştirilerim teknik direktör Sergen Yalçın'a... Sergen Hoca; Atiba, Josef ve Mehmet Topal'la 3 ön libero ile sahaya çıkması 'Buradan 1 puan çıkaralım' düşüncesindeydi ama bu çok yanlıştı. Sevgili Hocam; Necip sağda değil, stoperde oynar. Lütfen Welinton'u unutalım artık! Serdar çıksın oynasın; varsın o hatalar yapsın, razıyız. İlk 15 dakikada ev sahibinin hızını kestikten sonra Larin'le iki gol fırsatından yararlanamayınca umutlandık ama bu iki atağın ardından ardı ardına gelen savunma hataları Sportinglileri bile şaşırttı.

Çok sevdiğimiz Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında içinde yaptığı gereksiz penaltı sonrası işlerin Beşiktaşlı futbolcuların da gardı iyice düştü. Portekiz ekibi kendi sahasından çok kolay çıkarken, Beşiktaş'ın savunmadan oyun kurmaya çalıştığı her hücum denemesinin Sporting tehlikesine dönüşmesi ciddi sorundu. Ghezzal ve sonradan oyuna giren Alex dün yine hayal kırıklıklarıydı. Geçen sezonki Ghezzal'den eser yok. Alex ise kesinlikle bu takımın 10 numarası değil. Kenan ise istekli ama yetersizdi. Larin oyunda kaldığı süre içinde takımın en iyisiydi. Dünkü 90 dakikada Ersin goller yemesine rağmen kötüydü diyemem. Zaman zaman bir ara stoper gibi oynadı ve rakip takımın 4-5 pozisyonunu engelledi. Bu da Beşiktaş'ın ne kadar kötü oynadığının resmidir.

Sporting oyuncu yetiştirip satan ve öyle yaşamını sürdüren bir takım. Rosier'i çok beğenmediler biz hayran kaldık ve sadece bu transfer için bizden 6.5 Milyon Euro kazandılar. Geçen sezon şampiyon olan ve özverisine hayran olduğumuz takımdaki düşüş hepimizi şaşkına çeviriyor. Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Ümraniye'de neler yaşanıyor bilemiyorum ama sinyaller iyi değil... Çok fazla eleştirmek istemiyorum çünkü olaya sadece Beşiktaş acısından bakarsak hata etmiş oluruz. Futbolumuz dibe çöktü. Renkleri bir kenara bırakıp bir şeyler yapmalıyız.