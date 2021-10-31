Teessüf ederim!

Beşiktaş bu yıl sakatlıklardan çok çekiyor. Pjanic, Josef, N'Koudou gibi yıldızlar Hatay'a gelmezken 20. dakikada Batshuayi'nin sakatlığına isyan edesim geldi. Tabii sadece sakatlıklar değil, takımda bazı futbolcuların vurdum duymazlığı beni çileden çıkarıyor. Sözüm size beyler! Madem Josef sakat, Atiba formsuz; Oğuzhan ve Salih; sizler 11'de sahaya çıkmalıydınız. Sergen Hoca belli ki sizden ışık alamıyor mevkiisi stoper olan Necip'e 70 dakika orta sahada yer vermek zorunda kaldı. Salih son 20'de oyuna girdi, yetersizdi. Oğuzhan onu bile yapamadı, maçı kulübede izledi. Yeteneğinize hiyanet ederek Beşiktaş'ı da çok zor durumda bırakıyorsunuz. Bu forma ucuz değil, hepinize teesüf ederim! Daha önce de yazdım yine üstüne basa basa belirteyim; Gökhan Töre, Kenan Karaman; Beşiktaş'ın futbolcusu değiller! Karaman yetersiz, Töre kendine çalım atmakla meşgul...



H H H

Beşiktaş dün ilk 45 dakikayı boş geçirirken ikinci yarıda oyunda ağırlığını hissetirdi. Ghezzal ağırlığını koymaya çalıştı ama eski formundan uzaktı. Sergen hoca Ghezzal'i çıkartınca Beşiktaş'ın golü bulması mucizelere kaldı. Büyük umutlarla gelen Teixeira kesinlikle 10 numara değil, forvet de değil takımı fazlasıyla bozuyor. Beşiktaş ligin ilk 11 haftasında hiç ummadığı puanlar kaybetti. Lig uzun maraton ama dünkü kayıp 3 puandan daha fazlaydı. Bu formsuzluk beni fazlasıyla korkutuyor. Maalesef geçen sezonki coşku ve enerji bu sezon yok! Hatayspor'u can-ı gönülden tebrik ederim. Ömer Erdoğan gerçekten iyi bir takım kurmuş. Ofansta yaptıkları baskıya Vida hatayla karşılık verince erken golle öne geçtiler. Takım disiplinlerine hayran kaldım. İkinci yarıda fazlasıyla kapansalar da maçın son anlarında farkı kaçıran taraf oldular. Dünyanın en kötü hakemi Cüneyt Çakır, Mehmet Topal'ın topukla harika attığı golü iptal etmesi büyük rezaletti. Türk futbolunda zaten VAR tam bir yalan oldu. Zaten maçtan önce böyle bir şey yapacağını tahmin ediyorduk. Çakır klasiği değişmedi. Ne desek boş!