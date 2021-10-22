Bu derbi başka derbi

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında başarılı olacağına can-ı gönülden inanıyordum. Sayın Başkan Ahmet Çebi ve yöneticilerin büyük özveriyle yaptığı önemli transferlerin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyordum. Hala da umudumu yitirmedim. Kağıt üzerinde gözüken başarısızlıkta, sezon başından bu yana bir takımın başına gelebilecek bütün şanssızlıkların ardı ardına gelmesi en büyük etkendi. Sakatlıklar maalesef Beşiktaş'ın kimyasına zarar verdi. Tabii Beşiktaş iyi oynarken savunma kurgusunda yapılan hataları göz ardı edemeyiz. Futbol hatalar oyunudur. Ama yapılan bireysel ve kurgusal hatalar göze çarptı. Bunlar teknik kadro tarafından masaya yatırılmalıdır. Ben geniş pencereden bakma taraftarıyım. Olaya Beşiktaş acısından bakanlardan değilim. Bakın son üç ayda milli takımımız Hollanda'dan 6, F.Bahçe kendi sahasında Olympiakos'tan 3, G.Saray PSV'den 5 gol yedi. Bugün futbolumuzun hali apaçık ortada. Tabi ki çözüm altyapıda, doğru projelendirme ve yapılandırmada... Öz kaynakta üretim olmazsa, kulüplerin kaynakları har vurup harman savrulursa vay halimize, bu çark böyle devam eder durur! Üzülen takımlarımızın vefakar taraftarlarına olur.



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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı, başarısız sonuçlar aldı ama 3 maçta da kötü oynadı diyemeyiz. Ama sonuç olarak şu anda takımın artı yönlerinden daha çok eksi yönleri konuşuluyor. Ben bu algıya da karşıyım. Artılar ve eksiler ortaya apaçık ortaya konmalıdır. Beşiktaş'ın son oynadığı Sporting maçında tribünler haklı olarak; Welinton, N'Sakala ve Gökhan Töre'yi ıslıkladı. Önceki günkü maç yazımda belirttim; Töre, Welinton, N'Sakala, Kenan bu takımın oyuncuları değil. Sporting maçını izlerken Ajax deplasmanından başı dik ayrılan Serdar Saatçı, Berkay Vardar aklıma geldi. Sporting karşısında Rıdvan Yılmaz'la birlikte bu gençler forma giyseydi daha mı kötü olurdu; tabii ki hayır! Beşiktaş'ın özverili bir yönetimi ve iyi bir teknik ekibi var. Taraftarların Sporting maçı sonrası Sergen Hoca'ya gösterdikleri destek çok anlamlı bir mesajdı. 118 yıllık köklü çınarın her şeyden önce iyi günde, kötü günde takıma tam destek veren müthiş bir taraftar kitlesi var. Beşiktaş hemen gerçeklere dönmeli. Önümüzdeki pazartesi günü oynanacak G.Saray derbisi bu sezonun gidişatı açısından çok ama çok önemli bir hale geldi. Bu maç kazanılırsa Beşiktaş lige ağırlığını koyar. Bugün Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş.. Son haftalarda savunma iyi sinyaller vermiyor. Galatasaray derbisinde Sergen Yalçın'ın savunma düzeninde gerekli hamleleri yapacağını düşünüyorum.



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Beşiktaş'ın G.Saray derbisinde en büyük kozları, Sporting karşılaşmasında çok beğendiğim Pjanic ve Teixeira olacak. Son maçta çok gol kaçıran Batshuayi'nin de G.Saray'a karşı patlama yapması sürpriz olmaz. G.Saray bu sezon yaş ortalamasını aşağıya çekti. Fatih Hoca'nın ekibinin Dolmabahçe'de öncelikle 1 puanı hedefleyeceğini düşünüyorum. Onlar da Beşiktaş derbisini çıkış maçı olarak değerlendirmek isteyeceklerdir. Tabii benim kalbimden Beşiktaş'ın kazanması geçiyor. Umarım ismine yakışan, hakemin konuşulmadığı fair-play çerçevesi içinde geçen harika bir derbi izlerizç