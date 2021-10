Beşiktaş iyi yolda

Beşiktaş bugün itibariyle müthiş bir fikstüre 'merhaba' diyecek. 40 günlük devri alemde ortalama 5 günde bir maça çıkacak. 8 maçın hepsi birbirinden zorlu gözüküyor.

Başakşehir (D), Sporting, G.Saray, Hatay (D), Sporting (D), Trabzonspor, Alanya (D) ve Ajax...

Böyle bir fikstürden sapasağlam çıkmak her takımın harcı değil ama inanıyorum ki; siyah-beyazlı takım bu zorlu virajdan güçlenerek çıkacaktır.

Kötü başlanan geçen sezonda, Başakşehir deplasmanında alınan üç puan kara bulutları dağılmıştı.

Umarım bugünkü Başakşehir karşısında alınacak galibiyet de sezon sonunda yaşanacak yeni şampiyonluğun ilk müjdesi olur.

Beşiktaş, geçen sezonki Beşiktaş gibi değil. Bu sezon geçen sezonki kısıtlı kadro zengileştirildi. Ama yaşanan sakatlıklar da dikkat çekici şanssızlık olarak göze çarpıyor.

Takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahne alması yıpranmayı hızlandırması önemli bir gerçek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, haklı olarak bu süreçte oyuncuları moral ve form durumunu üst düzeyde tutmak istiyor. Teknik kadronun maç öncesi rutin kampları iptal etmesi futbolcularına ne kadar güvendiğini gösteriyor.

Sergen Hoca bugünkü Başakşehir maçı dahil birçok maçta rotasyona gidiyor, gitmek de zorunda.... Amacı kulübeden daha iyi randıman almak...

Yapılan flaş transferler Beşiktaşlıların beklentisini yükseltti. Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve çok sevgili yöneticilerin uykusuz gecelerde takıma büyük destek olduklarını gözlemliyorum. Umarım artık camia olarak verilen emeklerin karşılığı alınır.

Beşiktaşlıların artık el ele verip başarıya odaklanması gerek.

Mehmet Ekşi'nin altyapının başına geçmesiyle BEFAM ruhunun yeniden canlanması beni çok mutlu ediyor. Şu anda altyapıdan çıkan futbolculara en çok şans veren takım Beşiktaş. Siyah- Beyazlı takımın 4 genç futbolcusuna Avrupa'dan çok ciddi teklifler geldiğini biliyorum.

Genç yönetici Fırat Fidan kardeşim altyapı komitesiyle birlikte çok iyi işler yapıyor. Ben de bu genç ve çalışkan arkadaşlara karınca kararınca her zaman desteğe hazırım. Beşiktaş doğru plan ve projelerle ve özellikle de bu gençlik ateşiyle bir dünya kulübü olma yolunda ilerleyebilir.

Beşiktaş'ın şu an itibariyle Türkiye futbol standartlarının üzerinde bir takımı var. Elini taşın altına sokan bir yönetimi ve başarılı bir teknik kadrosu var. Beşiktaşlıların artık el ele verip başarıya odaklanması gerek.

DOSTLUKLAR KALICI OLMALI

F.Bahçe ve G.Saray'ın ortaklık yapması Beşiktaş'ın ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Beşiktaş'ın herhangi bir kulüple ortaklığa ihtiyacı yok. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin dediği gibi, Beşiktaş'ın her kulüple ilişkisi iyi...

G.Saray ve F.Bahçeli yöneticilerin aynı masada yan yana gelmesine karşı çıkmam, desteklerim. Ama iki kulüp arasında yapılan anlaşmaların kamuoyunun da bilmesi gerekir.

Son yıllarda iş bilmez yöneticiler ortamı çok gerdiler ve saha dışında gereksiz olaylara tanık olduk.

Pazar günü derbi maç öncesi Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli taraftarların birlikte yemek yiyecek olması beni çok mutlu etti. Rakip olabiliriz ama düşman değiliz. Bu tür güzelliklerin devamı gelirse Türk futbolu kazanır. Birlikte başarabiliriz.