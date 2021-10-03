Hak yerini buldu

Ligde son iki maçta 5 puan bırakan, Ajax deplasmanından iyi mücadele etmesine rağmen puansız dönen Beşiktaş için, Sivasspor karşılaşması yara sarma mücadelesiydi. Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılırken maçı katletmeye gelen hakemi de yendi. Siyah-beyazlı renklere antipatisi her halinden belli olan Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor'un 12. adamı gibiydi. 90 dakika oyunca düdüğünü sürekli ev sahibi aleyhine çalan bu hakem arkadaşın Beşiktaş'ın bal gibi penaltısını görmemezlikten gelmesi ve ağır bir kararla Sergen Yalçın'ı oyundan atması rezalet ötesiydi. Dünkü maçın yıldızı hiç şüphesiz; iki harika gole imza atan Güven Yalçın'dı. Güven'in yarım voleyle attığı ilk gol uzun yıllarca unutulmayacak güzellikteydi. Oyundan atılsa da Sergen Yalçın'ın maçın 67. dakikasında Gökhan, Alex, ve Necip'i oyuna sürme hamlesi maçın da kaderini değiştirdi.

Ersin kalesinde güven verirken, Josef yine sahanın en iyilerindendi. Genç Serdar yine göz doldururken gününde olan Rıdvan'ın kendi kalesine gol atması büyük şanssızlıktı. Genç Rıdvan'ın Güven'in ikinci golündeki asisti gecenin önemli güzelliklerinden biriydi. Kenan'ı ise hala bekliyoruz ama dünkü oyunu pek ışık vermedi. Tribün cezaları nedeniyle dünkü maçı az bir taraftara oynamak zorunda kalması siyah-beyazlı takım için de ayrı bir dezavantajdı belki ama saha zeminin nispeten düzelmesi Beşiktaş'ın futbolunu güzelleştirdi. Beşiktaş dün önemli bir 3 puanı hanesine yazdırarak lige verilecek milli araya mutlu ve umutlu girdi. 90 dakikanın özetinde Beşiktaş kazandı ve hak yerini buldu. Başkan Sayın Ahmet Nur çebi'nin hakemle ilgili yaptığı uyarıların boşuna olmadığına dün 90 dakikayı izleyen herkes şahit oldu. Adana Demirsor maçında yaşananların ardından dünkü bariz hakem hataları kafalarda soru işareti bıraktı. Sivasspor dün çok iyi pas yaptı ama kırmızı-beyazlı takım ısırmıyor. Rıza hocanın takımı yaşanan ardı ardına sakatlıklardan belli ki kötü etkilenmiş.