Neler oluyor?

Geçtiğimiz gün TRT Spor'a konuk olan Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yi dikkatle seyrettim.

O an şunu düşündüm; Beşiktaş, Süleyman Seba'nın ardından, uzun yıllar sonra gerçek bir başkana sahip oldu. Başkan Çebi, yaptığı son açıklamalarda çok doğru tespitlerde bulundu. Rakiplerine dostluk mesajı verirken futbolu güzelleştirmenin şart olduğunu vurguladı.

Hakem hatalarına değinirken üslubu gayet medeniydi. Beşiktaş başkanının, F.Bahçe ve G.Saray'ın son haftalarda birlikte hareket etmesine de saygı duyduklarını belirterek, 'Biz her kulübün dostuyuz' diye yanıt vermesi güzel bir mesajdı.

Doğruya doğru; futbolumuzda son haftalarda yine ilginç olaylar oluyor. Yaşanan hakem hatalarının göz göre yapılmasını başka bir türlü açıklamıyorum. Böyle giderse maalesef; bu sezonu, hiç hatırlamak istemediğimiz kara sezonlar listesine ekleyeceğiz.

Süper Lig'in kalitesini artıramazsak futbolumuz dibe doğru yol alır. Maalesef o yolda da ilerliyoruz.

Hakemlerimiz büyük bir baskı altında... VAR sistemi var ama yok!

Görmemezlikten gelinen çok bariz hatalar var.

Beşiktaş bu sezonun hala en büyük favorisi... Ama son yapılan hakem hatalarının ardından 'Neler oluyor?' demekten kendimi alamıyorum. Beyler artık fanatik gözlüklerimizi çıkaralım bu güzel sporda fair-play'i ön planda tutup saha içi rekabeti artıralım.

Unutmayın, bazen kazanırken kaybedersiniz!

KUNTZ, ALTINTOP VE BOLAT!

Milli Takımımızda Stephan Kuntz dönemi resmen başladı. TFF'de futbolun içinden gelen Hamit Altıntop'un bu seçimde büyük rolü var.

Sonunda yıllardır 'Futbolu, futbolu içinden gelenler yönetsin' sözüm bir anlam kazandı. Altıntop'un futboldan sorumlu olması sistemin doğru işlemesi için çok doğru bir tercih. Umarım Altıntop ve Kuntz önderliğindeki milli takımımız çok başarılı olur.

Kuntz, futbolculuğu döneminde Beşiktaş'ta forma giymişti. Forma giydiği 1995-1996 sezonunda siyah-beyazlı takım iyi bir sezon geçirmedi ama Alman futbolcu siyah-beyazlı takıma veda ederken iyi izlenimler bırakmıştı. Ayrıldığı sezon Almanya; Avrupa Şampiyonu olurken Stephan Kuntz bu büyük başarının en büyük mimarlarından biriydi. Milli takım denince akan sular durur. Norveç milli maçı kadrosunda bazı isimler kesik yedi.

Yeni teknik ekibin tercihlerine saygı duyuyorum ama tek anlamadığım kaleci olarak Ersin, Doğa, İrfancan gibi müthiş genç yetenekler varken Sinan Bolat tercihinin yapılması...

***

Sevgili Kuntz, sevgili Hamit; sizden rica ediyorum lütfen bana bu tercihinin izahını yapın. Yoksa benim gibi birçok insan bu seçimde menajerlerin parmağı var mı diye ister istemez düşünüyor.

Tabii bir de pro lisansı olmayan antrenörlere büyük bütçeli takımların teslim edilmesini çok akıl dışı buluyorum. Pro lisans kurslarını bitirdikten sonra çalışmaları gereken bu teknik adamların zaman zaman TFF çatısı altında da iş bulabilmesi futbolumuzun büyük bir ayıbı...

Öte yandan; Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımını mı, yoksa Hollanda'yı mı tercih edeceği sürekli tartışılıyor. Bu konunun, medyaya taşınması abesle iştigalden başka bir şey değil. TFF çağıracak Ferdi'yi oturup, konuşacak. Ferdi de kararını verecek. Bu kadar dallanıp budaklandırmanın bir anlamı yok.

Lütfen biraz ciddiyet!