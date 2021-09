Daha yeni başlıyor

Aax bir ekol... Dünyanın bir numaralı proje takımı... En pahalı futbolcusunun yıllık maliyeti 500 bin Euro... Hollanda kulübünün en büyük özelliği yıldız yetiştirip, sivrilen yetenekleri altyapıdan üst yapıya çıkarmak. Ardından da bu futbolcuları Avrupa'nın önde gelen kulüplerine satmak...



Bu işi çok da iyi yapıyorlar. Araştırma ekipleriyle dünyayı tarıyorlar. Kulübün, Hollanda'daki mal varlığı milyar dolarlarla ifade ediliyor. Türkiye'de de kulüplerin yapması gerekenleri Ajax bire bir uyguluyor. Maça gelince... Hollanda ekibi ardından maçın hakimiydi ve oyunun her alanını iyi kullandılar. Çok pas yaptılar, ve her atakları bilinçliydi. Ama ilk dakikalarda Batshuayi'nin topu direkten dönmeseydi, ikinci yarıda hakem Kenan'ın golünü verseydi belki de bugün başka şeyler konuşacaktık. Beşiktaş'ta kaleci Ersin dün yediği gollere rağmen çok iyi kurtarışlar yaptı. Genç Serdar, Rıdvan, Can ve sonradan oyuna giren Berkay takımın ayakta kalan isimleriydi. Bu gençler formayı zorlar.



Dikkat ederseniz bu isimlerin üçü altyapımızdan, Can da geleceğe yönelik transfer... Hemen belirteyim; Berkay'la da benim hiçbir akrabalığım yok. Beşiktaş'ı 12 eksikle çıktığı bu maçta çok eleştirmek haksızlık olur. Ama bazı isimler var ki sahada çok sırıtıyor. Özellikle mücadelenin İkinci yarısında Beşiktaş'ın başa başa yakın bir mücadele etme gayreti alkışa değerdi. Hakem Bastien bal gibi golümüzü iptal etmesi gecenin rezaletiydi. Şampiyonlar Ligi dünyanın en zor futbol turnuvası. Burada yer almak güzel ve her şey daha bitmedi. Daha yeni başlıyor.