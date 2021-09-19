Sihirbaz yine sahnede

Borussia Dortmund maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın rotasyon yapması kaçınılmazdı. Ama Sergen Hoca'nın Pjanic'siz, Ghezzal'siz bir 11'i sahaya süreceğini belki de hiç kimse tahmin etmiyordu. Necip ve Mehmet Topal'ın oyundan çıkmasıyla Beşiktaş savunma olarak bocaladı.

Antalyaspor'un ilk yarının son 3 dakikasında yapığı 3 ataktan 2'si gol oldu.

Gollerde sıfır hatası olan Mert Günok ilk 45 dakikanın uzatma anlarında öyle bir kurtarış yaptı maçı döndüren isim oldu. Mert ve kardeşi Ersin'le Beşiktaş bu ligi götürür.

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İkinci yarı sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Pjanic ve Ghezzal önderliğinde Beşiktaş, rakibine öyle müthiş bir baskı yaptı ki, Antalyasporlu oyuncular hata üstüne hata yaparak teslim bayrağını çektiler.Genç Rıdvan Beşiktaş'ı ateşleyen isim olurken, Batshuayi yine fırsatçılığını konuşturdu.Atiba ve Josef bitmez tükenmez enerjilerini yine sahaya süren isimlerdi.Beşiktaş takım olarak çok istedi ve harika bir zafere imza attı.

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Tabii en büyük fark sihirbaz Ghezzal'in geri dönüşüydü.Gerçek şu ki, Beşiktaş Ghezzal'le çok farklı ve çok güzel.Hoşgeldin Sihirbaz!Siyah-Beyazlı takımın zaman zaman bu tür rotasyonlarla sahaya çıkacağı dün itibariyle belli oldu.Beşiktaş dün şunu açık gösterdi ki; saha içinde oyuncular değişse de şov devam edecek.Hakem Ali Şansalan iyi bir yönetim gösterdi.Antalyaspor'da ABD'li oyuncu Wright'i çok beğendim, çok iyi transfer...Beylerbeyi'nden yükselişine tanık olduğum Veysel'in yanı sıra Giray da futbolu güzelleştiren isimlerdi.