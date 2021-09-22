Bak şu deliye!

Sayın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi düzgün işleri yapıyor. Yönetici Bilgihan Sürmen kardeşim önceki gün tribün liderleriyle toplantı yaparak küfüre son verilmesini istedi. Dün tribünler muhteşemdi. Olası tribün cezalarının önüne geçilmesi Beşiktaş'ın gücüne güç katıyor. Helal olsun Başkan Çebi ve yöneticilere... Beşiktaş beklendiği gibi oyuna baskılı başladı. Temiz yüzlü stoper Montero attığı golle Kartal'ı rahatlatan isim oldu. Maç dengeli giderken Adana Demirsporlu savunma oyuncusunun Batshuayi'ye yaptığı faulle kalecinin hatası üst üstte gelince Josef yaklaşık 45 metreden şık bir gole imza attı. İlk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, "Ben de bu takımın oyuncusuyum" mesajı verir gibiydi. Pjanic milimetrelik paslarıyla takımı ateşlerken, gözbebeğimiz Rıdvan'ın yine golle buluşması harika ötesiydi. HHH Ama futbol şakaya gelmiyor. Son 30 dakikada sahada roller değişti ve Adana Demirspor gol için Beşiktaş'ın kalesine gelmeye başladı. Pjanic, Oğuzhan ve Larin'in oyudan çıkması Beşiktaş'ın temposunu düşürünce olanlar oldu. Beşiktaş kazandığı maçtan hiç ummadığı bir beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor'u tebrik ederim ama bu şanlı kulübe Balotelli yakışmıyor. Attığı gol sonrası saha kenarına koşup yedek kulübesine 'Akıllı ol' demesi onun kalitesizliğini gösterdi. Bu terbiyesiz; yılların dost kulübü Beşiktaş ile Adana Demirspor'u birbirine kırdıracaktı. Bu deliyi her sene başta Beşiktaş olmak üzere büyük kulüplere pazarlamak istediler, İyi ki de Beşiktaş'a gelmemiş. Beşiktaş için dünkü maç ders niteliğindeydi. Sakatlık kabusu ise sürüyor. Umarım sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kalan Ghezzal'in önemli bir şeyi yoktur.