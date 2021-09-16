Teşekkürler

Beşiktaş yenildi ama öncelikle teşekkür ederek yazıma başlamak istiyorum. Güzel bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadık, her şey için teşekkürler çocuklar.

Taraftar harikaydı. Muhteşem Beşiktaş taraftarını ne de çok özlemişiz.

Beşiktaş, Dortmund karşısında 60 dakika sahada sadece bir Türk oyuncuyla mücadele etti. Bence maçın yıldızı Ersin Destanoğlu'ydu.

Son dakikaya kadar maça ortak eden isimdi.

Batshuayi'nin maçın ilk dakikalarında vurduğu şut gol olsa, ikinci yarıda yine Batshuayi ve Atiba girdikleri pozisyonlarda biraz dikkatli olsalar Beşiktaş belki de sahadan puan ve 3 puanla ayrılacaktı ama olmadı, 'sağlık olsun' diyelim.

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Sergen, Malatya maçı sonrası "Süper Lig performansı Şampiyonlar Ligi'ne yetmez" demişti ve haklı da çıktı. Burada hızlı oynayıp hatayı minimuma indireceksin. Atiba, Larin, Josef tutuk günündeydiler. Rosier savruk ve savunmayı unutmuş sağ kanadı Dortmund koridoru yaptı.Pjanic zaman zaman güzel paslarla takımı ateşlerken Ghezzal'in hala beklenen ritminden çok uzakta olması dikkat çekiciydi. N'Sakala ise hırsıyla takımı ateşleyen isimdi.Oyunu kendi sahamızda kuramazken savunmada de rakibe çok açık verdik. Bu kötü bir sinyaldi.Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Beşiktaş olduğuna göre dünkü yenilgiden ülke futbolu olarak almamız gereken dersler var.Dortmund gençlere yer veren Bundesliga'yı domine eden bir ekip.Dünyanın pahalı forvetlerinden Haaland 21 yaşında... Sonradan oyuna giren Moukoko henüz 17 yaşında...Maçın hakemi Mateu Lahoz, Avrupa'nın en formda ismi olarak gösteriliyor ama dün takdir haklarının hemen hepsini Dortmund lehine kullanmasını kariyerine yakıştıramadım.