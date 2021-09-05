Başka bir boyut!

Beşiktaş önceki gece müthiş bir transfer yaptı.

Gece yarısı ekran başında Pjanic transferini soluksuz izlerken, yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyecek olması tüm Beşiktaşlıları mesut etti.

Siyah-beyazlı takım ligin ilk 3 haftasında oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük favori konumundaydı. Barcelonalı yıldız Miralem Pjanic'in de takıma katılmasıyla Kartal gücüne güç kattı.

Pjanic, Barcelona'dan Bayern Münih veya Manchester United'a transfer olsa hiç şaşırmazdım.

Böyle bir yıldızın Beşiktaş kadrosuna katılması taraftarları Şampiyonlar Ligi için de umutlandırdı. Tabii ki bu tabloda;

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaşlı yöneticileri tebriklerimi iletiyorum. Gerçekten büyük özveriyle harika bir kadro kurdular.

Ligde oynanan ilk 3 hafta maçları itibariyle, saha içi de gayet iyi görünüyor. Siyah-beyazlı takım; "İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyon yaparmış" sözünü hatırlatırcasına başarılı defans kurgusuyla dikkat çekiyor.

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Mert Günok geldi ama genç Ersin'in kaleyi bırakmaya niyeti yok. N'Sakala'nın ani rahatsızlığının ardından formayı sırtına geçiren Rıdvan da 40 yıldır Beşiktaş'ta oynar gibi kendinden emin. Vida, Welinton'a ek olarak geçen sezon her zor zamanda imdada yetişen Montero'nun takıma katılması Beşiktaş'a güç katacak.

Fizik olarak çok beğendiğim Montero futbol tabiriyle bu sezon daha çok pişecek.

Salih Uçan son maçta gördüğü kırmızı kartla belki çok eleştirildi ama futbolda olur böyle şeyler...

İddia ediyorum; Salih bu sezonun en iyi transferlerinden olacak. Ben Sergen hocanın Salih'ten kolay kolay vazgeçebileceğini düşünmüyorum.

Kenan Karaman iyi transfer görünümünde ama daha zamana ihtiyacı var.

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Gerçek olan şu ki; Beşiktaş'ın süper transferleri; Alex Teixeira ve Michy Batshuayi hünerlerini gelir gelmez gösterdiler. İki futbolcu da gerçek yıldız olduklarını kanıtlarcasına Karagümrük maçında gösterdikleri başarılı performansla Beşiktaşlıların kalbini ilk maçtan kazandılar. Ghezzal'in Batshuayi ve Teixeira'ya attığı nefis paslar futbolseverleri mest etti.

Lens'le yolların ayrılması ve 3 sezondur yan gelip yatan Ljajic'in kadro dışı bırakılması yönetimin ve teknik kadronun doğru kararları olarak göze çarpıyor.

Bu sezon şampiyonluk yarışının 4 büyükler arasında geçeceği bir gerçek. Trabzonspor iyi bir takım kurdu ve şampiyonluğu çok istiyor.

F.Bahçe genç ve yetenekli Türk gençlerin takıma hava katmasıyla bu sezona iddialı bir giriş yaptı.

G.Saray'ın yeni transferleri kapalı kutu ama Fatih Terim önderliğinde genç futbolcu yatırımına önem vermeleri onları da şampiyonluk yarışına dahil edebilir.

Ama Beşiktaş bu sezon bambaşka bir boyutta... Havada büyük başarıların kokusu var.