Beşiktaş için fark etmez

Futbol sezonu başladı ama birçok takımın eksikleri kendini belli ediyor.

Beşiktaş da bu sezon transferin hızlı takımı... Batshuayi, Alex Teixeira gibi dünyaca ünlü yıldızların takıma kazandırılması tabi ki de Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin başarısı...

Ama Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olduğu da bir gerçek. İyi bir savunma oyuncusu, orta saha ve forvete yapılacak takviyelerle Beşiktaş bu sezon da ligi domine edebilir. Şunun şurasında transferde son 10 güne giriyoruz. Kaan Ayhan transferi gerçekleşseydi Beşiktaş joker bir oyuncuya sahip olurdu.

İlaç gibi transfer olurdu ama Sassuolo bu transfere yanaşmıyor.

Bakın Sassuolo derken ayrı bir parantez açmak gerekir. 40 bin nüfuslu bir şehrin mütevazi takımı son bir yılda 100 milyon euro üzerinde oyuncu satışından gelir elde etti. Bizim evladımız Merih Demiral'ı Juventus'a 15 Milyon euro'ya sattılar.

Sassuolo, bizim Türk kulüplerine gösterilebilecek çok güzel bir örnek. Kulüpleri batıran ve başlarını kuma gömen kulüp başkanları size sesleniyorum. Doğru planlamayla bakın neler oluyor, görüyor musunuz?

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş puan kaybı yaşarken rakipleri zor da olsa 3 puan almayı başardı.

Doğrusu Beşiktaş'ı Gaziantep deplasmanında beğenmedim.

Ama eleştirmek için henüz erken...

Larin bu takımın gerçek yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sergen Yalçın'ın Ghezzal'i maçın son 20 dakikasında oyundan alması çok tartışıldı. Sergen hoca akıllı biridir, mesajı netti; "Ghezzal da olsan, kötü oynadığında yerin kulübe olur, burası Beşiktaş!" Tabii ki sabırlı olmak gerekir.

Yeni gelen transferlerle Beşiktaş ister istemez kabuk değiştirdi.

Sabır Beşiktaş'ın en iyi ilacı olacaktır.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de kuralar çekildi. İnanın bana kimin çıktığıyla hiç ilgilenmedim desem yalan olmaz. Bence Beşiktaş, ülke futbolunda son dönemde yaşadığımız hüsranları unutturacak başarılara imza atacak.

Ben Sergen Hoca ve futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum.



GÜZEL HAREKETLER



Özellikle 4 büyük kulüp başkanı bu sezona girilirken birbirlerine karşı dostane tavırları beni çok mutlu ediyor. Kısa bir süre önce F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la milli futbolcumuz Burak Yılmaz yemekte buluştu.

Son olarak N'Sakala'nın maç sırasında rahatsızlığı sonrası hemen hemen tüm kulüplerin üzüntülerini dile getiren açıklamalar yapmaları beni çok mutlu etti. Birbirimizin rakibi olabiliriz ama düşmanı değiliz.

Çarşı Grubu'nun küfüre karşı başlattığı kampanya beni çok umutlandırdı. Bu tablo beni çok mutlu ediyor. Aman nazar değmesin!