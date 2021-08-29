Süper Lig’in çok üstünde

Beşiktaş teknik Direktörü Sergen Yalçın dün korkusuzca Alex Teixeira ve Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Burada Hoca'nın zekasına ve cesaretine saygı duymak gerekir. Yeni transferlerin oyuna katılmasıyla yaşanan sistem değişikliği Josef ve Salih'i olumsuz etkilese de siyah beyazlı takım; hücum gücü adına çok olumlu sinyaller verdi. Yepyeni takıma gelmek zordur ama Alex Teixeira ve Batshuayi Süper Ligi'in çok çok üstünde. Teixeira attığı golde klasını gösterirken Batshuayi hızı, isteği ve sürekli gol kocalayan bitmez tükenmez enerjisiyle büyük transfer olduğunu gözler önüne serdi. Bu ikili; bilhassa Şampiyonlar Ligi'nde bu ikili rakiplerin korkulu rüyası olur.

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Tabii burada Rachid Ghezzal'in harika paslarını es geçmeyelim. Sihirbaz Ghezzal bıraktığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. Salih'in futbol hayatında ilk defa kırmızı kart görmesi nedeniyle son 40 dakikada top belki rakipteydi ama ama pozisyon üstünlüğü yine Kartal'daydı. Ersin rakip kontra ataklarında zamanında çıkışlarıyla kalesinde güven verirken, Rıdvan ve oyuna sonradan giren Necip görevlerini eksiksiz yerine getiren isimlerdi.

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Beşiktaş'ta Rosier'in forma aşkıyla mücadelesi Vida'nın hem savunma hem de hucümdaki çabası taraftarın da haklı alkışını aldı. Türk futbol tarihinin en eyyamcı hakemi Cüneyt Çakır'ı ben eleştirmekten bıktım ama o kötü maç yönetmekten bıkmadı. Üç sezon önce Beşiktaş- Fenerbahçe maçında Vida'ya yapılan kündeyi görmezden gelmesinin ardından benim için bitmişti. Dün, Jimmy Durmaz'ı ikinci sarı karttan atmaması rezalet ötesiydi. Çakır'ın hakemliği Türk Futboluna büyük zarar veriyor.