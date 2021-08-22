15 dakika yetmedi!

Önce sağlık diyelim, geçmiş olsun N'Sakala... Dualarım seninle...

Beşiktaş maça kötü başladı.

Gaziantep özellikle Recep Niyaz'la rahatsızlık vermeye çalışırken Beşiktaş'ta ilk 45 dakikada maçı izleyen taraftı.

İlk 45 dakikada Beşiktaş'ta vasatın üzerine çıkan isim aradım ama bulamadım.

Beşiktaş'ın dün sorunları fazlaydı.

Kanatları kullanamadı ve 10 numara eksikliği gözler önündeydi.

Sihirbaz Ghezzal de kötü gününde olunca takımın tadı tuzu yoktu.

Sergen Yalçın ikinci yarıya N'Koudou-Larin değişikliğiyle başladı ve bu takıma müthiş bir enerji getirdi.

Larin oyuna öyle bir ağırlığını koydu ki ilk yarıdaki Beşiktaş gitti, yerine fırtına ötesi bir Beşiktaş geldi.

Ama bu sadece 15 dakika sürdü.

Sergen Hoca baktı ki gol gelmiyor son 20 dakikada Ghezzal, Atiba, Kenan Karaman'dan vazgeçerek Gökhan Gönül'ün yanısıra yeni transferler; Batshuayi ve Teixeira'yı sahaya sürdü.

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Ama bu değişiklikler sahaya olumlu yansımadı. Kartal son 20 dakikada pozisyona bile giremedi.

Maçın uzatma anlarında ev sahibi galibiyeti kaçıran taraftı.

Kaleci Ersin 1 puanı getiren isim oldu. Beşiktaş'ın bu maçtan alacağı çok ders var.

Recep Niyaz iyi bir 10 numara.

2010 yılında Beşiktaş;'ta yöneticilik yaparken kaleci Cenk Gönen transferi için yapılan görüşmede Denizlispor'un rahmetli başkanı Ali İpek'ten "Sizden 16 yaşındaki Recep Niyaz'ı da istiyorum" demiştim.

O dönemki Beşiktaş başkanı ve futbol şube sorumlusu Recep'i tanımıyorlardı.

Sürekli yabancı oyuncu peşindeyiz ve maalesef gözümüzün önündeki Recep'i göremiyoruz.

Maçın en iyilirnden biri de beşiktaş BEFAM ürünü Kenan Özer'di.

Hakem Ümit Öztürk pozisyonlara çok yakındı ve başarılı bir yönetim gösterdi.