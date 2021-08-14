Güç gösterisi

Beşiktaş dün şampiyona yakışır mücadele ortaya koydu. Siyah-Beyazlıların kazanma isteği yine üst düzeydi ve takımın fizik gücü de tahminlerin üzerindeydi.

Kartal, özellikle ikinci yarıda öyle bir baskı kurdu ki, tribünlerdeki taraftarların her coşkulu atağın ardından Sergen Yalçın'a büyük bir sevgi gösterisinde bulunması anlamlıydı. Doğrusu Sergen Hoca bu sevgiyi hak ediyor. Sergen dün yine formdaydı. Oyuna yine gerektiği yerlerde müdahalelerde bulundu. Değişikliklerle kadro zenginliğini sergilemesi anlamlı buldum.

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Dün Beşiktaş'ın en iyilerinden biri olan N'Koudou'nun golü jeneriklikti. Bu gol sıkılmadan defalarca seyredilmeli.Beşiktaş'ta Ghezzal ayağının tozuyla maça çıkarken yine takımın yıldızı olduğunu gösterdi.Yeni transfer Salih Uçan 'ı çok beğendim. İlk maçı olmasına rağmen 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynadı. Kenan Karaman iyi bir transfer.Kalitesini sergiledi. Alex Teixeira 'nın da takıma katılmasıyla hücum gücü bambaşka bir frekansa ulaşacak. Rosier ve Atiba ise bildiğiniz gibi yine hem kalp hem de akıllarıyla oynadılar.

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