Beşiktaşlı olmak ayrıcalıktır

Sezonun başlamasına az bir süre kala her Türk takımı gibi Beşiktaş da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dilimde tüy, kalemimde mürekkep kalmadı ama ah şu yeni sezon planlamalarını son ana bırakmasak!

Beşiktaş'ta şu an itibariyle bu sezonun en iyi transferleri Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal olacak gibi... Rosier'in G.Saray başta olmak üzere hiçbir takımla görüşmeyip Beşiktaş'ı tercih etmesi hepimizi mutlu etti, gururlandırdı.

Ghezzal'in sezon öncesi G.Saray'la görüştüğünü Başkan Burak Elmas açıkladı.

Elmas, Ghezzal'in maliyetinin 3.8 milyon Euro'ya ulaştığını belirterek bu transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Ghezzal'in yeteneklerini görmemezlikten gelmek abesle iştigal olur ama dünya üzerinde yüzbinlerce futbolcu varken maddi yönden çok zor durumda olan kulüplerimizin birbirinin oyuncularına kanca atmasına anlam veremiyorum.

Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük kozu teknik direktör Sergen Yalçın olacaktır. Formda bir Sergen Hoca, birbirini tanıyan futbolculardan oluşan kadro güzel günlerin habercisi olur.

Beşiktaş'ın Mert Günok ve Alex Teixeira transferleri olursa sanırım kimse 'Hayır' demez.

Bakın Teixeira transferi olasılığı bile Ljajic'i havaya soktu. Şimdi Beşiktaş'ın iki iyi golcüye ve Vida'yı destekleyebilecek bir savunma oyuncusuna ihtiyacı var. Eğer bu transferler de gerçekleşirse Beşiktaş şampiyonluğun yine en büyük adayı olur.Beşiktaş camiası geçtiğimiz gün Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nin gecesinde buluştu. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ev sahipliğinde harika bir gece yaşadık.

Özellikle Başkan Çebi'nin bu güzel gecede bana ve aileme gösterdiği nezakete teşekkür ederim.

Bütün kulüplere sevgim ve saygım vardır ama Bodrum'da şunu bir kez daha gördüm ki, Beşiktaşlı olmak bir ayrıcalıktır.

GERÇEKLERLE YÜZLEŞELİM

Geçtiğimiz gün gerçekleşen TFF Genel Kurulunda sert tartışmalar yaşandı. Kurul sonrası TFF ile kulüplerimizin arasının biraz olsun düzelmesi tabii ki güzel bir gelişme...

Belki medyamızın dikkatini çekmedi ama orada 2. ve 3.

Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can (Kırklarelispor Başkanı) kulüplerin ne kadar zor durumda olduğunu açık açık anlattı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da benim yıllardır söylediğim tespiti yaparak bu topraklarda yetişen gençlerin önünü açmamız gerektiğini belirtti. İnanın bana; yapılacak 5 yıllık bir planla Türk futbolu uçuşa geçer.

Tabii ki öncelikle mecliste 5 yıldır bekleyen kulüpler yasasının bir an önce çıkması gerek. Bu yasa çıktıktan sonra kulüplerimiz de nefes alacaktır.

Bakın, Karşıyaka'nın Somalı Başkanı kardeşim Turgay Büyükkarcı, borç sarmalı içindeki kulübü ayağa kaldırmaya çalışıyor. Borç yükü o kadar ağır ki öde öde bitmiyor. Kaf Kaf'ın bu zor günlerinde Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu borçların bir bölümünü ödeme sözü vermesini ayakta alkışlıyorum.

Rekabet olursa güzeldir.

Tebrikler Altay, tebrikler Özgür başkan...