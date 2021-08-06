Transfer yağmuru

SEZONU çifte şampiyonlukla kapatarak taraftarlarını mest eden Beşiktaş'ın, yeni sezonda nokta transferlere ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyorduk. Beşiktaş; geçen sezon yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu ve taraftarıyla bir bütün olup mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlı camia kenetlendiği zaman tüm engelleri yıkıp geçiyor. Bu tabii ki Beşiktaş'ın büyük kulüp olma özelliği...

Valentin Rosier, Kenan Karaman ve Salih Uçan transferlerinin Beşiktaş'a güç katacağını düşünüyorum.

Transferleri an meselesi olan Mert Günok, Alex Teixeira ve Ghezzal'in transferlerini de ekleyince Kartal'ın doğru yolda belirtmek gerek.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler transferde nokta atışları yapıyor. Transfer çalışmalarını yaparken Başkan Çebi'nin Beşiktaş'ın kasasını düşünmesi çok doğru hareket.

Kulübün en büyük sıkıntısı bundan önceki başkanın bol keseden attırdığı imzalar...

Lens, Ljajic, Douglas gibi birçok futbolcunun sözleşmeleri için milyon dolarlar Beşiktaş'ın kasasından sokağa atıldı. Sadece futbolcuya ödenen ücretler değil imza paraları, sürekli aynı menajerlere ödenen ücretlerle kulübü büyük borç yükü altına sokanların vicdanı hiç mi sızlamıyor gerçekten çok merak ediyorum.

Beşiktaş bu sezon başı transferde doğru adımlarla şimdi geleceğine yön çiziyor. Şimdi bunun yanı sıra altyapıda da altyapıda devrim niteliğinde hamlelerle süslemek gerekiyor.

Kartal; üretip, satmalı ve ekonomisini düzeltmeli. Porto'nun, Benfica'nın yaptığını Beşiktaş fazlasıyla yapar.

Tabii burada Süper Lig'in kalitesini yükseltmek gerek. Beşiktaş'ın bu yeni transferleri lige kalite getirecektir. Siyah-beyazlılar yeni sezona çok daha güçlü giriyor. Tabii ki yeni transferler her zaman risktir ama siyah-beyazlı takım şu anda ligin favorisi konumunda yarışta en önde yerini aldı.

Göztepe'ye dikkat!

Türkiye'nin dört bir yanından transfer haberlerini okuyoruz.

Geçtiğimiz gün öğrendiğim transfer benim çok ilgimi çekti. Türkiye'nin en iyi ön liberolarından biri olan Atakan Çankaya; Göztepe'ye imza attı. 'Beyaz Atiba' lakaplı Atakan'ı defalarca Beşiktaş'a önerdim ama olmadı. Ünal Karaman gibi teknik direktörün yanında Atakan'ın parlayacağına inanıyorum. Buradan sevgili Ünal kardeşime nacizhane bir tavsiye vereyim. Göztepe U19 takımında oynayan 18 yaşındaki forvet Cemil Devrim çok iyi bir kumaş... Göztepe boşuna golcü transferi yapmasın. Sevgili Ünal inan bana; Cemil biraz tecrübelensin Göztepe'nin en iyi transferi olur.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in altyapının başına çok beğendiğim teknik adam Serdar Sabuncu'yu getirmesini de alkışlıyorum.

Erkekler futboldan anlar mı?

Kayserispor'un başarılı başkanı Berna Gözbaşı, "Türk futbolunun haline bakınca erkeklerin futbolu bilip bilmediklerini anlayabilirsiniz" diye bir açıklama yapmış.

Berna başkan haklı mı, tabii ki haklı... Kurumsallaşma ve doğru projelendirme Türk Futbolunu ayağa kaldırır. Ülkemizde herkes futboldan fazlasıyla anladığını zannediyor. Futbolu çok bilmek gerekmez. Doğru plan ve projelerle, çalmadan, çırpmadan görev yaparsanız başarı da gelir. Cesareti ve doğru hamlelerindan dolayı