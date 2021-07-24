Gelsin yeni transferler

Ülke futbolu adına hepimiz her sene olduğu gibi yine transfere odaklandık. Transfer döneminin resmi başlangıcının üzerinden tam 43 gün geçti.

Medyada birçok isim yazılıp, çiziliyor. Dizi film izler tadında takip ediyoruz ama bırakın yeni gelenleri, geçen sezonki yıldızları görüp göremeyeceğimiz belli değil.

Şunun şurasında 3 hafta sonra ligler başlayacak ama henüz kadrolar belli değil.

Ülkemiz futboluna bilinmedik bir ambargo uygulandığını düşünmeden edemiyor insan...

Maalesef artık modası geçmiş yabancı oyuncular Türkiye'yi tercih etmiyor. Yıllardır dilimde tüy bitti; futbolumuz kalite bazında büyük düşüş gösteriyor.

Süper Lig diyoruz ama futbolumuz küme düşmüş durumda...

Kulüp başkanları geçtiğimiz günlerde canlı yayında yabancı futbolcu kısıtlamasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu uyardılar.

Haklı oldukları çok taraf ama kulüplerin TFF ile bir araya gelmesi bu kadar zor mu? Güzel söylemlerde bulunuyorlar ama dünya üzerinde yüzbinlerce futbolcu arasında birbirlerinin futbolcularına kanca atan da yine bizim kulüp başkanları...

Yabancı ülke ekipleri transferi çoktan bitirip Avrupa kupalarına hazır halde girdiler.

Maalesef bizim Türk takımları henüz sezona hazır değiller.

Farklı yenilgilere üzülerek şahit oluyoruz.

Hep yazıyor, söylüyorum ama kapı duvar...

Ülke insanımız futbolu çok seviyor. Futbola aşık bir insanlarımız daha kaliteli bir futbol izleme hakkına sahipler.

Şimdi TFF ve kulüp başkanlarının sağduyulu bir şekilde bir araya gelip ülke futbolunun gerçek sorunlarına çözüm bulmalılar.

45 yıldır Türk futbolunun içinde olan bendeniz de her zaman yardıma hazırım. İnanın sorunlar belli ve çözümleri de imkansız değil. Sadece akıl, sağduyu ve çözüm odaklı projelerle futbolu ayağa kaldırabiliriz.

ZAMAN DARALIYOR

Ben her zaman kiralık futbolcuya karşıyım. Ve eğer kiralık olarak bir futbolcuyu transfer ettiyseniz ve memnun kaldıysanız bu futbolcunun bonservisini sezon bitmeden alınmasından yanayım.

Beşiktaş Rosier ve Ghezzal transferi için uzun süreden bu yana uğraşıyor ve kulüplere ve bu iki futbolcuya ödenen rakamlar artıkça arttı.

Kiralayan kulüpler kasalarını yine dolduracak.

Beşiktaş'ın çocuğu Rosier kendisine gelen tüm teklifleri bir kenara iterek siyah-beyazlı takımda kaldı. Beşiktaş formasını seven bu genç arkadaş hepimizi mutlu etti.

Beşiktaş için çok da iyi oldu.

Çok başarılı bulduğum milli kaleci Mert Günok çok büyük ihtimalle Kartal olacak.

Ghezzal transferi ise yüzde 50 ihtimal. Ghezzal'e talip olan G.Saray bu transferde fiyatı artırdı. Olmasa da alternatifi üzerine çalışılıyor.

Beşiktaş yönetimi iki önemli golcüyü de kadroya katacak.

Zaman daralıyor; yönetim ve Sergen Hoca ince eleyip, sık dokuyor.

Bu transferler Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaktır.

Merakla bekliyoruz.