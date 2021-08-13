Çok özledik

Futbolu Beşiktaş'ı ve tabii ki de seyircili maçları çok özledim. Süper Lig bugün; Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı ile yeni sezona 'Merhaba' diyecek.

İnanın, içim içime sığmıyor; heyecan içinde bu maçı bekliyorum.

Tabiiki öncelikle Türk futbolu için çok güzel bir sezon geçsin.

Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Hak edenin kazandığı, kavga ve gürültü ve özellikle de hakem hatalarının konuşmadığımız futbol dolu bir sezon diliyorum.

Bu sezon öncesi de ligde mücadele edecek 20 takım da kadrolarını güçlendirdi. Genel itibariyle baktığımızda Beşiktaş ve Trabzonspor'u ligin favorisini olarak görüyorum. İki kulüp de çok iyi transferlere imza atarak kadrolarını güçlendirdi.

Özellikle futbolseverler Adana Demirspor'un yaptığı bomba transferlere odaklandı.

F.Bahçe ve G.Saray yine birçok transferler yaptı. Ama baktığımız zaman F.Bahçe ve G.Saray lige başlarken sancıları olduğu bir gerçek.

Trabzonspor kadrosunu güçlendirirken geçtiğimiz hafta Genoa'ya satılan Ekuban'ın yeri dolar mı, dolmaz mı bilemedim.

Beşiktaş'ın Rosier ve Ghezzal'i kadrosunda tutması; Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mert Günok transferleri de nokta atışı oldu.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

'Gelmez' denilen Alex Teixeira da tam anlamıyla Beşiktaş'ın için 10 numara oldu. Burada Başkan Ahmet Nur Çebi 'nin büyük özverilerde bulunduğunu biliyorum. Kim ne derse desin geçtiğimiz sezonun çifte kupalısı Beşiktaş; transfer döneminin de şampiyonu oldu. Futbol endüstrisinin ve Siyah-Beyazlı kulübün bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde böylesine iyi transferler için Başkan Çebi ve yöneticilere teşekkür etmeliyiz.Beşiktaş'ın savunma forvet transferleri ihtiyacı olduğu da bir gerçek. Bu mevkilere yapılacak transferlerle Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst turu hedefleyebilir.Aboubakar'ın ayrılışı tabii ki de büyük dezavantaj... Kadro derinliğinde Douglas, Lens gibi futbolcularla da yolların ayrılması şart.Yeteneklerini bir türlü sahaya yansıtamayan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup soru işareti. Güven Yalçın'ın da Beşiktaş'ta forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum.Beşiktaş geçen sezon beklentilerin minimumda olduğu bir sezonu zirvede bitirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon rakip meslektaşlarından çok daha formdaydı. Çifte şampiyonluğu da söke söke aldı. Ama bu sezon tabii ki de farklı hikayeleri barındıracak.Sergen Hoca'nın bu sezon hem Avrupa hem de Türkiye'de başarılı olacağına inancım tam.Çoğu zaman başlangıçlar zor olabilir. Ama bugün Beşiktaş'ın kazanarak lige 'Merhaba' diyeceğine inanıyorum.