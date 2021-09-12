Sihirbazlar çoğaldı

1970'lerde rahmetli Muhammed Ali'nin maçlarını izlemek için sabaha karşı uyanırdık. Muhammed Ali ringe çıkar çıkmaz müthiş yumruğuyla maçı nakavtla bitirirdi. Uyanmamızla, yatağa gitmemiz 15 dakikayı bulurdu ama değiyordu. Beşiktaş dün Muhammed Ali gibiydi. Süper transfer Pjanic gol perdesinin açılışında Batshuayi'ye öyle bir gol pası verdi ki maç işte o anda bitti.

Daha İstanbul'a adım atması 48 saat bile olmadan bu nasıl performans arkadaş! Adaptasyon, motivasyon, ne dersen de ama bu Pjanic sezona damgasını vurur.

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Batshuayi'nin gollerini bir kenara bırakın, öyle bir coşku ile mücadele etti ki, bir ara alev aldı uçacak zannettim. Ghezzal belki daha istenilen performansta değil ama o da zaman zaman hünerini gösterince Beşiktaş'ı izlemenin tadına varılmıyor.Geçen sene tekti belki ama bu sezon takımda sihirbazlar çoğaldı. Hem savunma hem de hücumda Josef'in enerjisi süper ötesiydi. N'Koudou, Rosier bildiğiniz gibi..N'Koudou, Vida ve Teixeira'nın sakatlıkları umarım önemli değildir.Rıdvan ve Necip dün dört dörtlük performans sergilerken Beşiktaş altyapısından birlikte yetişen Necip ve Adem'in mücadelesi nefes kesti. Dün ilk kez görev yapan Can Bozdoğan'ın kumaşı iyi gibi.

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Bir ara Beşiktaş'ın pas trafiğinden başımız döndü. Kartal dün 3 puanı rahat kazanarak güç gösterisini geliştirdi. Hep hücum gücü, gollerden bahsediyoruz ama farkındaysanız bu takım ligin ilk 4 maçında henüz gol yemedi. Bravo Ersin, yola devam...Malatya dün bırakın organize atak yapmayı iki pas yapmakta zorlandı. Tamam Beşiktaş dün iyiydi ama Malatyaspor'un halini pek beğenmedim.Hakem için kolay maçtı ama Arda Kardeşler çoğu zaman pozisyonlara uzak kalması dikkat çekiciydi.