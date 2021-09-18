Nerelerdesiniz beyler?

Sezon başında Beşiktaş birçok otorite tarafından şampiyon ilan edildi.

Ghezzal, Mert Günok, Salih, Kenan, Rosier, Batshuayi, Teixeira ve özellikle de Pjanic gibi çok ses getiren transferler Beşiktaş'ı rakiplerine göre daha ön plana çıkardı.

Beşiktaş'ın son oynanan Dortmund karşılaşmasında aldığı yenilgiyi eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Siyahbeyazlı takım özellikle hücum yönünde rakibine sağlam darbeler indirdi.

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Pjanic'in sahada yokları oynayan Ghezzal'in de görevini üstlenerek zaman zaman 8 numaradan 10 numaraya geçiş varyasyonlarını zevkle izledik. Batshuayi, Beşiktaş'ın tam aradığı golcü olduğunu bir kez daha gösterdi. Dikkat ederseniz çok aranılacak denen Aboubakar'ı unuttuk bile! Beşiktaş ofanstaki artıları ışıl ışıl parlaması göze hoş gelen taraflardı.

Ersin Destanoğlu'na maşallah...

Dortmund maçının ardından başta Haaland olmak üzere Alman ekibinin oyuncularının saha içinde Ersin'i tebrik edişleri çok şey anlatıyordu.

Ama futbol sahada kazanılıyor ve futbolun olmazsa olmazı savunma...

Beşiktaş belki hücum yönünden çok güçlendi ama son Dortmund maçında gözlerimiz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vida'yı aradı. Pjajic her pres yediğinde Beşiktaş'ın topu oyuna sokuşu yavaşlıyor. Tabii son Dortmund maçında Atiba da aksayınca Beşiktaş'ın savunma kurgusu aksadı.

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Montero'yu başarılı buldum ama Welinton'la olan uyumu Dortmund'a çok pozisyon verdi. Bu da önemli bir gerçek.

Sahi beyler, sizler nerelerdesiniz!

Sözüm Rosier ve özellikle de Ghezzal'e... Beşiktaş camiası geçen sezon gösterdiğiniz performanslarınızdan dolayı sizleri çok sevdi. Sizin de Beşiktaş'ı tercih etmeniz hepimizi mutlu etti ama sezon başından bu yana futbolunuz savruluyor.

Sanki imzaların ardından futbolu ikinci plana itmiş gibisiniz! Ghezzal gibi yeteneğin sahada dolaşması, kendisine atılan paslara bile kayıtsız kalmasını hayretler içinde seyrettim.

Taraftarların Ghezzal çıkarken verdikleri ıslık tepkisi bence önemli bir uyarıydı. Tüm bunların yanı sıra stat zeminin bozukluğu Beşiktaş'ı çok olumsuz etkiliyor. Lütfen, bu zemine bir çare!



AVRUPA'DA HEP BERABER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında F.Bahçe ve G.Saray'a başarılar dilerken, "Üç büyükler olarak ülke futbolu için önemli maçlara çıkacağız" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tüm kulüp yöneticilerini Dortmund maçına davet etmesi anlamlı bir çağrıydı.

Milli takımımızın son dönemde aldığı başarısız sonuçlar hepimizin moralini bozarken takımlarımızın Avrupa arenasındaki mücadeleleriyle umutlandık. Beşiktaş yenildi ama oynadığı futbolla ışık saçtı. F.Bahçe ve G.Saray'ı uzun süredir Avrupa arenasında böylesine coşkulu görmemiştim. Hafta içindeki Avrupa maçları futbolumuzun kıpırdadığını gösterdi.

Her zaman belirtiyorum; rekabet başarı çıtasını yükselttikçe daha güzel olacak. Hani bir tribün sözü vardır; "Avrupa'da hep beraber, Türkiye'de kusura bakma birader!" Tüm takımlarımıza Avrupa'da nice zaferler diliyorum.