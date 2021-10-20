Bu nasıl defans?

Beşiktaş dün baskılı bir futbol ortaya koyarken kazanması gereken bir mücadeleden sahadan farklı yenik ayrıldı. Siyah-Beyazlı takımda özellikle Batshuayi gol kaçırma rekoru kırarken, yenilen çok basit goller maçın kaderini belirledi. Sporting ilk yarıda üç kornerden 3 gol çıkarırken diğer kornerlerde de yüreğimiz ağmıza geldi. Sporting'in ilk iki golü birbirinin aynısıydı. Hani maçın özetini seyreden biri 'Golün tekrarını mı seyrediyorum' düşünecek cinstendi. Bu gollerde Beşiktaş savunmasının bariz pozisyon hataları vardı. Özellikle rakip korner atışlarında Ghezzal-Coates eşleşmesi Beşiktaş'a pahalıya patladı. Vida-Welinton uyumsuzluğu dakikalar geçtikçe kendini daha çok göstermesi dikkat çekiciydi. H H H Beşiktaş'ta özellikle sakatlıklatan çıkan oyuncular oyundan erken düştü. Gökhan Töre'nin kurtarıcı rolünde oyuna girmesine anlam veremedim. Açık ve net; Welinton, Töre, N'Sakala ve Kenan Karaman bu takımın oyuncusu olmadıklarını bir kez daha gözler önüne serdiler. Beşiktaş'ta Pjanic ve özellikle de Teixeira ayakta duran isimlerdi. Ellerinden geleni yaptılar ama savunmadaki sorunlar yumağına onların da yapacak bir şeyleri yoktu. Teixeira'nın sayılmayan golü hem maçı başka bir havaya sokacaktı hem de yılın gollerinden birine aday olacaktı. Gollerde hatası olmayan Ersin maçın son dakikalarında yaptığı kurtarışlarla farkın çoğalmasını önleyen isimdi. Sloven hakem Vincic; özellikle maçın sonlarına doğru tüm takdir haklarını Sporting lehine çaldı. Süper Lig'de izlediğimiz hakemlerden farkı yoktu. Pazartesi günü Beşiktaş'ın çok önemli Galatasaray derbisi var. Temennim dünkü maçın neticesi moral bozukluğuna neden olmaz.