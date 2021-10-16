Rus ruleti

Tabancaya tek bir kurşun yerleştirilir ve kurşunun yeri belli değildir. Sonra tetik çekilir. Dünkü 90 dakika tam anlamıyla Beşiktaş için rus ruletiydi.

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki futbolu keyifsizdi. Atiba kötü günündeydi.

Onun durgunluğu Josef'e de olumsuz yansıdı. Ghezzal sazı bir türlü eline alamayınca Beşiktaş pozisyon bile üretmekte zorluk çekti.

Batshuayi baktı top gelmiyor kendi başına pozisyon üretmeye çalıştı.

Başakşehir bulunduğu yeri hak etmediğini hepimiz biliyoruz.

Kazanmak istediklerini gösterdiler.

Özellikle ilk yarıda ayağa iyi pas yaptılar, takım olarak çok koştular ve Beşiktaş'a boş alan bırakmadılar.

İlk yarının sonlarına doğru bireysel hatalar Beşiktaş'ı yenik duruma düşürdü. Kaleci Mert'in Başakşehir'in golünde; topu göğsünden sektirmesi Vida'nın pozisyon hatası bu iki futbolcuya yakışmadı. Ama Mert'in hakkını yemeyelim, ikinci yarıda yaptığı 3 harika kurtarışla takımını ayakta tuttu.

Teknik kadro 60-70'i bekmeden ikinci 45'le birlikte Atiba, Güven, Oğuzhan'ın yerine Necip, Alex, Larin'i oyuna sürmesi olması gerekendi. Beşiktaş ikinci 45'de oyun üstünlüğünü eline alırken Volkan Babacan'ın büyük hatasında Alex Teixeira klasını göstererek hem beraberliği getirdi hem de Siyah- Beyazlı takımı bambaşka bir havaya soktu.

Beşiktaş maçı alacak derken o ana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Rıdvan Yılmaz, ev sahibinin ikinci golünde kırmızıyı göze alıp faulu yapmadı ve her şey bir anda alt üst oldu.

Bu yenilginin telafisi var mı?

Ama dünkü savunma zaafları beni korkuttu. Welinton, Rosier ve Vida; beyler lütfen biraz daha ciddiyet!

Pro lisansı olmayan bir teknik adamın takım yönetmesi ancak ülkemizde olur. Emre Belözoğlu da bu furyadan... Belözoğlu'nun eski takım arkadaşlarını iyi motive etmesi ve son 20 dakikada korkmadan Okaka'nın yanına Gulbrandsen'i alarak forveti ikilemesi Başakşehir'in galibiyetinde büyük faktördü. Altını çizeyim; Okaka gerçekten iyi bir forvet...

Hakem Atilla Karaoğlan'ın takdir haklarını büyük çoğunluğunu Başakşehir'e çalması garibime gitti