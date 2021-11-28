Rezalet Ötesi

Beşiktaş özellikle ilk 15 dakika oldukça coşkuluydu. Larin ve Batshuayi ile baskı artıkça artıyordu. Ama 15 dakikanın ardından Beşiktaş tam bir rezalet ötesiydi.

Sahada art niyetli bir hakem vardı. Beşiktaş'ın maçlarında iyi hakem görememeye alıştık ama dünkü başka bir rezillikti. Kilolarıyla güreşçiyi andıran Hüseyin Göcek ve VAR'daki Zorbay Küçük bir tetikçi edasıyla Beşiktaş'ı lime lime doğradılar. VAR'ın uyarısıyla verdiği penaltı kararı çok ağırdı.

Ardından maçın en iyisi Necip'i yine VAR kararıyla oyundan atması deli saçmalığıydı.

Bu eski hakemlerden kurtulmak gerek. Bunları tek tek belirleyip; düdüklerini astırmak şart. Boşuna demiyorlar; 'Futbolun katili Türk hakemleri' diye...

Dünkü farklı yenilgide 'Tek suçlu hakemdi' dersek hata yapmış oluruz, Öyle değil mi Sevgili Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ta dün ne oyun planı ne de futbol adına olumlu bir yan vardı?

Sergen lütfen şapkayı önüne koy ve neler yapılması gerektiğini düşün artık! Olmuyor böyle?

Takım dökülüyor ve futbolcuların fizik kondisyonu da yerlerde sürünüyor.

Larin, Batshuayi, Rosier berbat ötesi oynadılar. Allah'ı var Pjanic bir şeyler yapmaya çalıştı ama Batshuayi, Larin'in hali neydi öyle!!!

Ben hayatımda bu kadar kötü Beşiktaş seyretmedim, Allah bir daha da göstermesin!

Sevgili hocam aylardan kasım ve biz kepenkleri indiriyoruz. Takım neden böyle Sergen hoca? Takım formsuz, sen takımdan daha formsuzsun sevgili Sergen Hoca!

Taraftarın sonunda sabrı sonunda taştı. Haklılar!

Giresun'a helal olsun, harika oynadılar. İlk düşecek denen takım deniyordu, işte genç Türk teknik adamın büyük başarısı... Hakan Keleş ismini ilerleyen yıllarda çok duyacağız. Tebrikler sevgili hocam...