Olmuyor...

Maçın özellikle ilk yarısı ağır çekimdi. Beşiktaş, tam Alanyaspor'un istediği gibi yavaş yavaş ileriye çıktı, savunmaya da ağır ağır döndü.

Alanyaspor'un gol umudu Babacar karşısında Welinton ikram yapınca ev sahibi ekip avantajı cebine koydu.

Şampiyonluğa oynayan bir takımda Welinton forma giyer mi? Tabii ki hayır! Kadroda dahi olmaması gerek.

Alanyaspor'un dün basmadık yer bırakan altyapından yetişen Fatih Aksoy'u ver, Welinton'u al. Yıllardır futbolun içindeyim, böyle saçmalık görmedim. Sahi 3 maçta stoperde ve bu maçlarda sahanın yıldızı olan Necip nerede?

Beşiktaş'ta Rosier, Josef, Atiba pas hatalarıyla oyunu iyice soğutunca ilk 45 dakikada Beşiktaş'ın gol umutları da yok olup gitti. Hafta içinde Kanada Milli Takımında harikalar yaratan Larin'in hakkını yemeyelim.

Cyle Larin çok koştu, takımının kötü futboluna isyan eder gibiydi.

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İkinci yarıda oyuna giren Can forma giydikçe çok daha iyi olacak gibi ama takımda iyi diyebileceğim başka oyuncu sayamamam Beşiktaş'ın kötü durumunu çok iyi özetliyor. Beşiktaş ikinci yarıda gol bulmalıydı ama girdiği gol pozisyonu yok denecek kadar azdı. Alex Teixeira forvet gibi birkaç kez kaleyi yoklarken Ghezzal yine etkisizdi.Rosier sezon başından bu yana kötü ötesi. Kenan Karaman'daki düşüşe inanamıyorum. Öyle bir futbolcu ki; sanki rakip takımın savunma oyuncusu olarak sahaya çıkmış.Pjanic'in kaleye vurduğu topun ona çarpması da Beşiktaş adına traji komik pozisyonlarından biriydi.Alanyaspor dün hak ettiği 3 puanı takım oyunuyla kazanırken; Tayfun, Efecan ve özellikle Juanfran dört dörtlük bir performans gösterdiler.Emre Akbaba ise eski günlerdeki gibi takım arkadaşlarını çok iyi yönetti.İşin gerçeği Alanyaspor dün daha da farklı kazanabilirdi. Can-ı gönülden tebrikler... Trabzonspor bu haftayı da 3 puanla kapatırsa puan farkı 13'e çıkacak.Beşiktaş kötü değil, çok kötü... Olmuyor, olmuyor, futbol futbolsuzluk Beşiktaş'a yakışmıyor.