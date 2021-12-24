Güzellikler

Maçın başında Beşiktaş'ın baskısını bekliyorduk ama Göztepe sanki hücum borusuyla sahaya çıkmıştı. Beşiktaş savunmasının duraklamasını N'Diaye affetmeyince maç başlar başlamaz heyecanlı hale geldi. Göztepe Teknik Direktörü Maestro belki de gençliğinin etkisiyle golün ardından da baskıyı devam ettirmesi büyük cesaretti. Hedef Pjanic'le Beşiktaş orta sahasındaki iletişimi kopartmaktı. İki takım da önce hücumu düşününce top bir o kalede bir bu kalede misalı; oyuncular da hızlandırılmış film gibi iki kale arasında git-gel yaptılar. Genç Rıdvan Beşiktaş'ın ilk golünde muhteşem bir atak başlangıcı yaparken Oğuzhan'ın Larin'e attığı nefis pası bir kez daha izlemesini tavsiye ederim. Ah be Oğuzhan o kadar yeteneklisin ki; senin gibi futbolcunun yedek kulübesinde ne işi var? Bizi boşver de, kendine yazık! Vida-Montero ikilisi uyumsuzluk örneğiydi. Serdar'ı mumla arayan Beşiktaşlılar; Montero'nun gereksiz bir penaltıya neden oluşunu stresle izledi. Ersin'in sahneye çıkıp penaltıyı kurtarması ise bir başka güzellikti. Tribünlerin bir ara maçı bırakıp Ersin'e sevgi gösterilerinde bulunması parayla pulla satın alınmayacak kadar değerliydi. Tebriklerim; maçın yıldızı Ersin'e... Larin'e ayrı bir parantez açalım. Yine attı, attırmak için çok uğraş verdi. Oyum kesin ve nettir; "Maceraya gerek yok Larin takımda kalmalı"... Ghezzal'in golü de jeneriklik güzellikti. Eleştirim Rosier'e... Geçen sezonki hem performansından hem de disiplininden uzak. Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki futboluyla keyif verirken gelecek haftalar için de ışık saçtı. Önder Karaveli takıma dokunuşlarıyla Beşiktaş'a çok farklı bir güzellik kattı. Kalmalı, kilması sağlanmalı... Önder Hoca ile yeniden tanıştığımız mücadele ruhu devam etmeli. Göztepe dün çok iyi mücadele etti. Özellikle Tjanic'e bayıldım, Sloven yıldız çok iyi bir kumaş... İtiraf edeyim; Atakan Çankaya ve Atınç Nukan'ı Beşiktaş'ta görmek isterim. Kim düşer bilmem ama Göztepe kesinlikle düşmez! Keşke İspanya'dan Montero keşfedileceğine, Atınç yeniden takıma kazandırılsaydı.