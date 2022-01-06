Tebrikler evlat

Beşiktaş Süper Kupa'nın özellikle ilk 45 dakikasında şampiyona yakışır bir oyun ortaya koydu. Oyunu rakip sahaya yıkan ve sağlı sollu ataklarla gol arayan takım bu sezonun rakipsiz en iyi Beşiktaş'ydı.

Dün özellikle Pjanic oyunda kaldığı 67 dakikada takımı maestro gibi yönetti. Boşnak yıldız tek toplarla öyle paslar attı ki seyrederken mest oldum. Açık ve net; Pjanic Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kaliteli yabancılardan biri. Keşke temelli Beşiktaş'ta kalsa... 39 yaşındaki Atiba 120 dakika boyunca yüreğini ortaya koyan isimdi. Attığı golde klasını konuşturdu. Kendi kalesine attığı ise futbolun cilvesiydi. Josef de Atiba'yla birlikte sahanın parlayan yıldızıydı.

Pjanic'in oyundan çıkmasının ardından Beşiktaş tamamen oyundan düştü ve Antalyaspor umutlandı.

Siyah-beyazlı takım dün yine fizik gücünden sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın 11 eksikle çıkması ve yedek kulübesinden Emirhan haricinde istenilen takviye gelmemesini gözardı etmemek gerek. Emirhan Beşiktaş'a hareket getirdi. Kaliteli bir kumaş.

Beşiktaş 11 eksikle çıkmıştı ama belli ki Önder Hoca takımı çok iyi motive etmiş. Önder hoca bu takıma iyi geldi Süper Kupa ona çok yakıştı.

Antalyaspor takım olarak çok iyi mücadele etti. Poli çok başarılı bir performans gösterdi. Beylerbeyi'nden Türk futboluna kazandırdığım Veysel de kritik hamleleriyle Antalyaspor'u ayakta tuttu.

Penaltılar biraz şans işi ama bir gerçek var ki Ersin penaltılarda çok başarılı... Tebrikler evlat.. Kazanılan 3 kupada senin büyük emeğin var.

Geleceğin en iyi teknik adamlarından biri olacağına inandığım Nuri Şahin ikinci yarıda çok iyi değişiklikler yaptı.

Kaybetse de tebriklerim Antalyaspor ve Nuri Şahin'e... Halil Umut Meler pozisyonlara yakındı ve formundaydı.

Ülke tanıtımımız için Katar'da güzel bir Türk futbol gecesi yaşandı.

Bu da önemli ve güzel bir ayrıntıydı.