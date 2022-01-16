Haydi Beşiktaş

eşiktaş'ta olması gereken oluyor. Yönetim, camianın %100 destek verdiği Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı aldı. Camia bir bütün oldu ve Önder Karaveli'ye güvendi. Başta Sayın Ahmet Nur Çebi olmak üzere böylesine güzel bir kararı aldıkları için yöneticilerimizi tebrik ederim. Ama bitmedi... Sadece yönetimin desteği yetmez. Camia olarak Önder Hoca ve ekibinin arkasında durmalıyız. Beşiktaş çok büyük bir virajı dönmek üzere. İnanıyorum ki; güzel günler bizi bekliyor. Havada Metin-Ali Feyyaz dönemi kokusu var. Dünyanın dört bir yanındaki Beşiktaşlıların da yardımıyla genç yeteneklerin kazanılmasıyla Beşiktaş gerçek bir dünya markası olabilir. H H H Artık birlik olma dönemi... İşte geçmiş dönemin başkanı ibra olmadı ve artık gereken yapılacak. Tabii bıraktığı borçlar omuzlarımızda ama olsun Beşiktaş iyi bir yapılanmayla zorlukları kolaylıkla aşabilir. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Koray Yağcı, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz gibi gençlerin hepsi başarıya aç... TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u zirveye taşıyan Kartal Kayra Yılmaz da büyük aşama kaydetti. Uşakspor'a kiralanan Kerem Kalafat'ın takıma yeniden kazandırılması çok doğru bir karar. Önder Karaveli, Halim Okta ve pırıl pırıl gençleri takımda görünce çok mutlu oluyorum. Haydi Beşiktaşlılar, birlikte başarabiliriz.

Emirhan İlkhan nasıl keşfedildi?

2004 yılında Beşiktaş'ta yönetici olarak göreve geldiğimde futbol bilgisine çok güvendiğim Ufuk Pak hocamızla birlikte altyapıda önemli adımlar atmaya çalıştık. O dönem sayısı sadece 4 olan BJK futbol okullarını 120'ye çıkardık. Dört bir yana yayılan futbol okullarının meyvelerini vermeye başlaması beni gururlandırıyor. Son maçlarda oynadığı futbolla Beşiktaşlıların gönlünü fetheden Emirhan İlkhan da BJK Futbol Okulu ürünü. Beşiktaş'ın isimsiz kahramanı Ufuk Pak, Emirhan'ın nasıl keşfedildiğini şu sözlerle anlattı; "Emirhan İlkhan, BJK Futbol Okullarının başında bulunduğum süreçte, öz kaynağımıza kazandırdığımız sayısız oyunculardan birisi... BJK Yenibosna Futbol Okulu sorumluları Türker ve Sezer Hocalar, bu çocuğu çok küçük yaşta bana gösterip altyapımız için tavsiye ettiler...Gerçekten çok yetenekliydi ve tam bir Beşiktaş sevdalısıydı... Hemen grup hocaları onu 2 yaş büyük gruba aldılar...Emirhan ve onlarca oyuncu özel düzenlediğimiz eğitim programlarına tabii oldular..." Türk Futbolunu 35 yaş üstü yabancı çöplüğü yapanlara inat, yaşasın altyapı, helal olsun zor şartlarda görevlerini icra eden hocalarımıza...