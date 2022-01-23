Kaçan 2 puandan daha fazlası

Beşiktaş şartlar ne olursa olsun Yeni Malatyaspor'u yenmeliydi. Son haftalardaki çıkışın dünkü 3 puanla anlamı olacaktı. Dünkü beraberlik; kaçan 2 puandan çok fazlası. Tabii ki 3 topun direkten dönmesi büyük şanssızlıktı ama ne söylesek fazlası yok. Beşiktaş maça oldoukça coşkulu başladı. Siyah-beyazlı takım Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'in hızlı hücumlarıyla rakibine bindirmelerle pozisyonlar da bulmayı başardı.

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Formda Batshuayi'nin de harika bindirmeleriyle Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıkmaya yıktı. Kenan Karaman ise yine yokları oynadı. Larin galiba yeni sözleşmeye imza atmadığı için yine yedekti. Dün Larin olsaydı büyük ihtimalle bugün onun gollerini ve Beşiktaş'ın farklı galibiyetini konuşuyor olurduk. Bunu da bir yere yazalım. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli son 30'a girilirken tam Alex ve Kenan'ı oyundan alacakken Alex'in golü atması Beşiktaş'ı rahatlattı. Alex Teixeira kaliteli bir kumaş ama hala kocaman bir soru işareti.

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Dünkü mücadelenin tek tesellisi belki de Alex de Teixeira'nın 3-4 yıl önceki futboluna dönebilme umuduydu. Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltıda VAR'ın hakem Zorbay Küçük'ü penaltıya zorlamasını es geçmeyelim. Halbuki Zorbay Küçük çok da iyi maç yönetiyordu. Tetteh, Necip'in ufak darbesinde sanki kurşunlanmış gibi düşmesi trajikomikti. Yeni Malatyaspor ligin küme düşme adayları arasında ilk sırada bulunuyor. Dün takım halinde ellerinden geleni yaptılar. Kaleci Ertaç, Mustafa ve BEFAM ürünü Adem Büyük çok iyi mücadele etti.