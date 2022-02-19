Beşiktaş ‘Aşk’tır

Beşiktaş'ta bu sezon iyi gitmeyen şeyler var. 'Bu kadro tutulmaz, uzak ara şampiyon olur' yorumlarıyla başlayan sezon, büyük hayal kırıklıklarını barındırıyor. Sezon başında Pjanic, Batshuayi, Larin, Rosier, Ghezzal gibi isimleri kağıda yazarken bile heyecanlanıyorduk. Belki de futbolu cazip kılan şey bu! Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor.

Gerek yazılarımda ve gerekse yorumlarımda ben de eleştiri hakkımı kullanıyorum. Olması gereken de bu ama bunu yapıcı bir şekilde dille ifade etmeye gayret gösteriyorum.

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarının zor ekonomik şartlar altında hem de pandemi döneminde görev aldıklarını göz ardı edemeyiz.

Bırakın Türkiye'yi dünyanın önde gelen kulüpleri bile zor bir süreçten geçiyorlar.

Geçen sezon biri çıkıp "Pjanic ve Batshuayi gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyecek' dese "Deli bu" derdik.

Allah'ı var, Beşiktaş yönetimi taraftarların istediği transferleri yaptı. Beşiktaş'ın çocuğu Sergen Yalçın'ın geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük emeği var.

ACIMASIZ OLMAYIN

Sergen Hoca'nın istifasının ardından camianın başka bir evladı Önder Karaveli bayrağı teslim aldı.

Önder hoca ilk geldiği günlerde yerlere göklere sığdırılamıyordu ama son iki haftadır bakıyorum yerden yere vuruluyor. Futbolcu sakatlığı nedeniyle çıkmak istiyor ama bizim çok bilmiş yorumcularımız ve sosyal medya trolleri, "Bu oyuncu nasıl çıkar?" diye saldırıya geçiyor. Hocayı eleştirelim ama acımasızca değil!

50 yılını Türk futboluna veren biri olarak; Önder hocanın gençlerin önünü açarak Beşiktaş'ın geleceği için önemli hamlelerini takdir ediyorum. Böylesine kaliteli oyunculardan oluşmuş kadronun ligde iddiasız kalması çok zor bir durumdur. Oyuncuları maça hazırlarken zorlanırsınız. Tabii ki bunlar göz ardı ediliyor.

KUPA, AVRUPA DEMEK

Beşiktaş tabii ki her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Ama açık ve net konuşmak gerekirse bu sezon ligde en büyük başarı lig ikinciliği olur.

Siyah-beyazlı takımın öncelikle Türkiye Kupası'na odaklanması çok önemli. Türkiye Kupası, Beşiktaş'a Avrupa kapısını aralayabilir.

Zaman zaman eleştirilerin dozajı kaçıyor. Görev aldığı maçlarda, farklı farklı pozisyonlarda terinin son damlasına kadar mücadele eden Necip'e sosyal medyadan yapılan hakaretleri yüzüm kızararak okuyorum. Mesela, Milli maçlarda başarılı performansını bildiğimiz Kenan Karaman'a iç sahalarda gösterilen tepkiyi de aşırı buluyorum.

Beşiktaş bugün Türkiye'nin 1 numaralı kulübü. Taraftarı da dünya çapında üne sahip. Önümüzde Altay maçı var. Umarım Antalyaspor maçında olduğu gibi tribünler coşkulu olur ve bu maçta kazanılacak 3 puan camiaya büyük moral aşılar.

Beşiktaş bir aşktır, Beşiktaşk'tır.

Lütfen takımımıza tam destek verelim. Sahada mücadele eden oyuncularımızın Beşiktaş'ı temsil ettiğini unutmayalım.