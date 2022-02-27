Yıldızlar parladı

Beşiktaş ligin en zor deplasmanlarından biri olan Sivas'tan 3 puanla dönerken Ghezzal, Batshuayi, Umut Meraş'ın yıldızlaştığı maçta o eski başarılı günlere döneceğinini sinyallerini verdi.

6 saatlik yorucu bir yolculuk yapan Beşiktaş; ligin istikrarlı takımı Sivasspor karşısında hırslı başlamasının semeresini erken bir golle elde etti. Siyah-beyazlı takımın iyi başladığı maçta temposunu 90 dakikaya yayması da önemli bir gelişmeydi.

İlk golde; Ghezzal'in bindirmesi, Alex'in güzel asisti, Batshuayi'nin filelere giden vuruşu kalite kokuyordu. Sivasspor golden sonra özellikle kanatlardan bindirmeler yaparken Yatabare'nin beraberliği getiren golünde Beşiktaş kalecisi Ersin hatalı mıydı; eh işte!

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Kartal dün takım olarak olarak savaştı. Necip yine ilk 11'de yer buldu ve oyunda kaldığı süre içinde yine yüreğini ortaya koyan oyuncuydu.

Alex ve Kenan diğer maçlara göre daha verimli olmaya çalıştılar.

İlk golde atağın koordinatları çizen Ghezzal'in ikinci goldeki kafa vuruşu Cezayirli futbolcunun sihirbazlık gösterisi gibiydi. Batshuayi attığı iki golün dışında çalışkanlığıyla "Ben buyum" dedi.

Sivasspor'un fedakar başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktörü Atom Karınca Rıza Çalımbay'la çok güzel işler yapıyor.

Sivas dün Beşiktaş'la başabaş bir oyun ortaya koyarken Uğur Çiftçi ve oyuna sonradan giren genç Kerem'e bayıldım. Açık ve net Uğur'un transfer döneminde talibi çok olur.

Beşiktaş'ın bu sezon tam 19 topu direkten dönmüş. VAR hataları da eklenince puan farkı çok oldu haliyle... Beşiktaş'ın dünkü galibiyeti gelecek güzel günlerin müjdesi gibiydi. Tebriklerimle...