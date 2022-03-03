Stratejik hata

Beşiktaş maçın yaklaşık 70 dakikasında öyle bir baskı kurdu ki; belki bu sezonun en iyi performansıydı.

Peki Beşiktaş neden elendi?

Kupa maçında gereksiz riske girip, savunmayı unutursanız elenirsiniz.

Kupaya böylesine trajik vedayla el salladı Kara Kartal! Belki de sezonun en önemli maçı kaybedildi ve Avrupa'ya giden kısa yol kapandı.

Neticeye değil, haticeye bakarsak... Ghezzal olmak üzere Beşiktaş müthiş bir enerjiyi sahaya sürdü. Kartal, Rosier ve Umut'la sağlı sollu ataklarla rakibini bunaltırken Ghezzal 22 futbolcu arasında sanki krallığını ilan eder gibiydi. Cezayirli sihirbaz, Beşiktaş'ı harika yönetirken onu izlemeye doyum olmaz dakikalar başlıyordu.

Atiba her zamanki gibi dikine kaleye giderken, Kenan ve Alex de seri paslarla Kayserispor savunmasının başını döndürdü.

Kayserispor kalesi düştü düşecek derken kaleci Cenk ayakta duran isimdi. Batshuayi son vuruşlarda biraz becerikli olsa Beşiktaş ilk 45 dakikada fişi çekecekti. Sonradan oyuna giren Larin ve Güven de turist gibi sahada dolaşınca ne söylesek boştu. Kenan oyundan alınırken ıslığı hak etmedi ama Batshuayi sabır törpüsü...

Kayseri'de Carole iki harika asiste imza atarken sahanın en iyilerinden biriydi. Hikmet Karaman'ın dün 5 önemli eksiğe rağmen, rakibinin gücüne saygı göstererek takımını yarı finale taşımasını tebrik ederim.

Halil Umut Meler'e kötü hakem diyemem ama önemli bir gerçek var ki; bu hakem arkadaş Beşiktaş maçlarını kötü yönetiyor.

Futbolu yeniden keşfetmeye gerek yok. Eğer bir kupa maçı oynuyorsanız, saha ve seyirci avantajınız varsa bu kadar riske gerek yoktu. Ve tabii ki atamıyorsanız yemeyeceksiniz.

Şimdi ne desek boş ama Beşiktaş dünkü yenilgiyle büyük ihtimalle sezonu kapattı