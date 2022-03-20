Ne goller yedik!

Beşiktaş dün maçın büyük bölümünde müthiş bir baskıyla oynadı. Özellikle ilk 35 ve son 15 dakika şampiyon takım gibiydi. Souza ve Ghezzal'ın orkestra şefliğinde; Rosier, Ghezzal, Batshuayi ve özellikle Rıdvan bindirmeleriyle Hatay'ı kendi sahasına hapsetti. Savunmada Vida ve Necip savunma çizgisini orta sahaya kadar taşıdılar. 90 dakika boyunca kaleye giden 20'ye yakın gollük şutun sadece birinin gol olmasını 'gel de anlat' derseniz bunu İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz. Allahı var siyah beyazlı takım dünkü takım seyir zevki yüksek oynadı. Yuhalanmayı kesinlikle hak etmedi.

Fransa ekipleri kıvamındaki Hatay hızlı hücum oyuncularıyla maça renk getirdi. Ömer Erdoğan'ın başarılı takımını bu kadar hapsedecek Türkiye'de başka takım yoktur.

Batshuayi'nin eleştirilmesi tabii ki normal ama Belçikalı sürekli golün peşinde... Bu kadar kaçırmalı mı, elbette kaçırmamalı ama bunları atsa zaten Chelsea kiralamazdı. Dün öyle fazla pozisyonların içinde kaldı ki bir ara ağlara giren topu bile çıkardı.

Üzülerek söylüyorum Güven dün takımını 10 kişi oynattı. Sakın ama sakın sözleşme yenilenmesin! Can da ışık var ama o da bazen oyundan kopuyor. Sezon bitti Alex'ten hala patlama bekliyoruz. Daha da çok bekleyecek gibiyiz.

Son 15'te Atiba ve N'Koudou maça ağırlıklarını koyan isimler oldu. Hele hele N'koudou'nun hızı ve ortalarını da nasıl da özlemişiz. Sakatlanan Necip'in oyuna giren Serdar'ın da hatasız oynamasına alkış.

Bak Emre, yediğin golde golde 'hatalı değilsin' diyemem ama Lobjanidze'nin vuruşu son yıllardaki en güzel frikik gollerinden biriydi. Emre'cim; ben hayatımda hiç kalecilik yapmadım forvet oyuncusuydum fakat bu yaşıma kadar hayatta çok gol yedim, yemeye de devam ediyorum. Goller yenecek bunun kaçarı yok! Dün iyiydin, aferin oğlum, çalışmaya devam. Sevgili Beşiktaş Yönetimi, Emre'yle hemen sözleşme uzatın.

Yarın çok geç olmadan!