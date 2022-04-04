Hoş geldin sistem

Beşiktaş'ın dünkü 80 dakikası bir hayli etkileyiciydi. Siyah beyazlılar lider karşısında oyun üstünlüğüyle maça damga vurdu. Kartal, rakibine sadece birkaç pozisyon verirken, Beşiktaş'ın penaltı ve birçok da golden de yararlanamamasına futbol şanssızlığı diyebilirim. Yeni sistem 3-4-3'te; Rıdvan ve Rosier kanatlarda takıma hız kazandırırken, Sihirbaz Ghezzal da geçen seneki gibi müthiş performansını sahneye sundu. İsmael'in sisteminde Can Bozdoğan'ın da bir yıldız gibi parlamasını da es geçmeliyim. Batshuayi çok gol kaçırıyor ama dünkü kazanma hırsını görmemezlikten gelmeyelim. İlk devrenin sonlarında ceza sahasında aldığı darbe penaltıydı ama dürüst futbolcu olmanın nedeniyle kendini yere atmadı ve Beşiktaş'ın bu sezon bir penaltısı daha buhar oldu. İkinci yarı satranç maçı gibiydi. Trabzonspor kaleye giden ilk topunda Cornelius fizik üstünlüğünü kullanarak golü bulurken pozisyonda Vida ve Ersin'in ortaklaşa hatasını da not düşelim. HHH Beşiktaş yenik duruma düştükten sonra da hız kesmedi. Beraberlik golünde Ghezzal'ın Rosier'e attığı harika asisti tekrar tekrar izlemek gerek. Etkisiz Alex çıktıktan sonra Kenan'ın mücadelesi de şaşırtıcı ve alkışa değerdi. Yeni sistem Montero'ya çok yaramış gibi... Larin'in gördüğü kırmızı karta ne yazılır bilemiyorum. Belli ki Beşiktaş'ı kafasından silmiş. Özetle Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien İsmael'le güzel bir sınav verdi. İsmael 3-4-3 sistemiyle güzel günlerin tanıtım filmini dün Trabzon'da sundu. Beğendik ve gelecek için umutlandık. Ev sahibi ekip kazanmaya alışmış bir ekip. Dün özellikle Dorukhan ve Cornelius çok iyi oynadılar. Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlu olsun. Hak ettiler ve kazandılar. Karadeniz Fırtınası; umarım Avrupa'da alacağı sonuçlarla ülkemizi gururlandırır.