Türk futbolunda neler oluyor?

Yaklaşık 50 yılını futbola vermiş biri olarak, ülke futbolumuzda yaşanan son gelişmelerden oldukça rahatsızlık duyuyorum. Son olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin ardı ardına istifalarını vermeleri, beni çok üzdü.

Neden üzdü, çünkü Türk futbolunda kötü giden şeylerin değişmesi için Nihat Özdemir ve arkadaşları müthiş bir gayret içindeydiler.

H H H

Nihat Bey'i turizme yaptığı yatırımlardan dolayı yıllardır tanırım. Çok iyi niyetlidir. Başarılı bir işadamıdır. Futbolu çok sever ve her şeyden önce dürüsttür. 15 gün önce geçirdiği sağlık sorunu tamamen yaşadığı üzüntüden kaynaklandı.

Futbol kamuoyu neler olduğunu merak ediyor. İşin aslı; futbolumuz içine odaklanmış devamlı olarak ortalığı karıştıran bir grup var.

İyi örgütlenmişler ve sistematik çalışıyorlar. Futbolumuzun gelişmemesi, kaosun sürekli devam etmesi için gücü ellerinde tutuyorlar ve bu gayelerinde de başarılı oluyorlar.

TFF'nin üç hafta önce 12 hakemin görevine son verme kararı doğruydu.

Özellikle bunların içinde 6 hakem var ki, neler çevirdikleri benim arşivimde var. Bir daha bu 6 hakeme göreve verilirse çıkıp benim de söyleyeceklerim olacak.

H H H

Bu gizli güçler; böyle bir karar beklemiyorlardı ve Nihat Özdemir ve Türk Futboluna hizmet etmek için ellerini taşın altına koyanlara karşı savaş baltalarını çıkardılar.

Futbolumuzu yöneten kurulların neredeyse hemen hemen hepsi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a bağlı iddiaları var.

Kulislerle Gümüşdağ'ın adına çalışan hakemlerin olduğu konuşuluyor.

Nihat Özdemir de; bu durumlardan rahatsızlığını dile getirdi. Maalesef ki Göksel Bey'in yıllardır futbolda alınan neticelerde birçok girişimde bulunduğu iddia edildi.

H H H

Nihat Özdemir ve arkadaşları hakem operasyonuyla Türk futbolunun geleceği için önemli bir operasyona imza atmıştır. Benim anlamadığım hakemlerle ilgili cesur kararlara imza atan, yıllardır şikayet edenler, bilhassa kulüp başkanlarının bir bölümü bu operasyon sonrası dik durmadılar. Tabii ki kulüp başkanlarının bu davranışlarında Göksel beyin de tesiri de var, bence.

Büyükşehir Belediyespor'da neler oldu?

Yıllar önce Beylerbeyi Başkanıyken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile aynı gruptaydık. Biz o sezon 18 yaş ortalamasıyla bir üst lige çıktık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli transferler yaptı ve birkaç sene içinde en üst lige kadar yükseldi.

Belediyespor; İstanbul Belediyesinin imkanlarıyla antrenman ve stada da sahip oldu. Daha sonra kulüp şirketleşti ve kulüp Başakşehir ismiyle Göksel Gümüşdağ'ın arkadaşlarının oldu. Şu anda yurtdışından Başakşehir'e satın alma teklifleri var. 500 milyon dolar söylentileri var.

Sayın Gümüşdağ'ın aynı teknik direktör ve menajerlerle çalışıp son yıllarda aldığı başarıları takdir ediyorum. Ama bir futbolsever olarak şunu merak ediyorum; harika antrenman, kamp tesisleri, stada sahip olan, kadro değeri 60 milyon euro'ya yaklaşan bir kulübü nasıl satın aldınız? Lütfen kamuoyunu bilgilendiriniz.