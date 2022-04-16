Yeni Beşiktaş nasıl olmalı?

Beşiktaş iyi oldu mu, ben de iyiyim. Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında gösterdiği performans beni çok mutlu etti.

Genç ve idealist teknik direktör Valerien Ismael'in yapabilecekleri hepimizi umutlandırdı. Fransız teknik adamla futbolcuların ve taraftarların uyumu süper ötesi...

Yeniden doğdular İsmael'in sihirli donuşları oldu tabii ki... 3-4-3 sistemini Beşiktaş takım olarak çok sevdi. Ghezzal, Rosier ve özellikle de Rıdvan Yılmaz'ın yıldızları parladı. Sürekli golü arayan bu sistem seyir zevkimize hitap ederken savunma oyuncularınızın çok dinamik olması gerekiyor.

İlginçtir, geldiği günden bu yana çok eleştirdiğimiz Welinton'un mücadeleci gücü ortaya çıktı.

Ersin'e tam destek İsmael'in son çalıştırdığı West Bromwich takımında kaleci Sam Johnstone ile kavgaları İngiliz medyasının gündemindeydi. Kabul etmek gerekir ki İsmael'in bu sisteminde günah keçisi kaleciler olur. Çünkü üçlü savunma sistemiyle riski kabul ediyorsunuz.

Bazı çokbilmiş yorumcuların Ersin'e yaptıkları eleştiriler çok yersiz... Ersin'e hep destek, tam destek verilmeli...

Kiralıklar kalır mı?

Batshuayi'nin son Alanyaspor maçındaki performansı "Ondan daha iyisini bulabilir miyiz?" sorusunu da gündeme getirdi.

Belçikalı golcü, bir Aboubakar değil ama ceza sahası içinde pozisyon alma konusunda çok usta. Son vuruşları sıkıntılı ama bence onun için verilecek son karar çok iyi düşünülmeli. Dar kadro isteyen hocamız; Oğuzhan, Gökhan Töre, Mehmet Topal gibi isimleri kadroda düşünmüyor. Güven Yalçın takımda kalmalı mı? Bence Güven bu takımın oyuncusu değil. Pjanic'i çok seviyorum ve kendisiyle sürekli bir araya geliyoruz. Beşiktaş'ı çok seviyor ama sanki gelecek sezonda İtalya yolcusu gibi...

Transferde yeni dönem Valerien İsmael'in istediği futbolcuların özelliklerini yönetime sunacağı ama isim vermeyeceği de belirtiliyor. Fransız teknik adam gerçekten çok farklı bir profil çiziyor.

Ama bunun içinde de Beşiktaş Kulübü'nde futbolun başındaki isim Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya ve yöneticilere büyük iş düşüyor.

15 oyuncunun veda edeceği yeni sezonda transferde çok dikkatli olmak gerek.