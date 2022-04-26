Gönderin gitsin!

Beşiktaş taraftarı kötü günde yine tribünleri doldurdu. Tebriklerim bu büyük taraftara...

Peki sahada mücadele eden Beşiktaş takımı için ne yazılabilir ki?

Maalesef olumlu bir yorumda bulunmak mümkün değil.

Rakip Kasımpaşa futbol direktörü Serkan Reçber yönetiminde bu sezon başında futbol yapısı oluşturuldu.

Sami Uğurlu çok beğendiğim genç bir teknik adam.

Dün Kasımpaşa sahada ne istediğini bilerek mücadele ederken Beşiktaş için ciddi bir revizyona ihtiyaç olduğu apaçık ortaya çıktı. Zor dostum zor!

Teknik direktör Valerien Ismael göreve gelir gelmez heyecan getirdi.

Yeni sistemi de çok benimsedik, hocamıız çok sevdik ama 1 ay sonra Beşiktaş'a veda edecek Pjanic'in ilk 11'de işin ne? Nerede bu gençler?

Serdar Saatçı neden oynamıyor?

Bu takımın savunmaya mutlak transfere ihtiyacı varken Serdar'a neden ceza kesiliyor?

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Hopalla anlaşmadan gideceği belli olan Larin. Adam imza atmıyor gideceği besbelli işte ama Kasımpaşa'nın üçüncü golünden sonra son 7 dakika kala oyuna giriyor. Biri sayın hocamıza bu detayları söylemiyor mu? Sayın futbol yetkilimiz uyuyor mu?Dün sahada ilk 11'e çıkan Vida tel tel dökülürken Güven Yalçın, Kenan Karaman gibi Beşiktaş'ın oyuncusu olmaya çok uzak oyuncuları izlemeye mecbur muyuz?Böylesine kalitesiz oyuncuları izlemek Beşiktaşlılar için bir dünya sınavı mı?Vida ilk iki golde hatalı... Güven bırakın gol atmayı pas vermeyi beceremezken bu iki futbolcuyla transfer pazarlığı yapılması akıl alacak gibi değil. Gönderin gitsin!Beşiktaş dün takım olarak tel tel dökülürken Rıdvan Yılmaz ve Ersin'i de belli ki transfer söylentileri kötü etkilemiş. Aman çocuklar dünkü haliniz size yakışmadı, lütfen toparlanın.Pjanic, Batshuayi, Vida, Güven kim gidecekse gitsin. Bakın Kasımpaşa'nın golcüsü Muleka'ya... Beşiktaşlı idareciler macera aramayın; alın Muleka'yı...