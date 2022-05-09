Alkışlarım Beşiktaş’a

Derbi beklenenin aksine oldukça gergin başladı. Beşiktaş savunması nasıl dizilecek derken Fenerbahçe'nin Novak'la erken bir golle öne geçmesi maça ayrı bir hava getirdi. Beşiktaş, Larin'den gol beklerken Kanadalı golcünün savunmada ofsaytı bozması ve kaçırdığı goller garip ötesiydi. Batshuayi, bu golün hemen ardından penaltıyı yine kaçırırken bir kez daha saç baş yolma sanatını sergiledi. Ama Beşiktaşlı futbolcular o kadar istekli oynadılar ki; tribünler daha da ateşlendi. Beşiktaş tam anlamıyla ilk 65 dakika alev aldı. Sezon başından çok eleştirdiğimiz Kenan Karaman dün çok iyi performans gösterdi. Ghezzal takımı harika yönetirken; Umut, Rıdvan, zaman zaman da Josef müthiş bir özveriyle Beşiktaş'ı hücuma taşıdılar. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal saha kenarından oyuncularına 'Pas' diye bağırırken Beşiktaş'ın buna imkan vermemesi siyah beyazlıların gününde oluşunu gösteriyordu. H H H Beşiktaş ikinci yarıya müthiş bir tempoyla başladı. Ama Larin gününde değildi. Ismael'in Larin'i çıkartıp N'Koudou'yu almasını beklerken Batshuayi'ye ceza gibi kenara alması önemli bir mesajdı. Fenerbahçe'de özellikle Ferdi'yi çok beğendim. Kaleci Altay da alınan beraberlikte başrolü oynarken Zajc ve İrfan Can Kahveci dün keskin sirke misali takıma zarar verdiler. Genç Emirhan belki topla çok buluşmadı ama attığı ince paslarla alkışı hak etti. Beşiktaş'ı ilk 65 dakika çok beğendim. Siyah-Beyazlı oyuncular o kadar kora kor mücadele ettiler ki; son dakikalarda kasık sakatlıkları bu hırsın nedeniydi. Valerien Ismael çok önemli eksiklere rağmen takımı derbiye çok iyi hazırlamış. Ama 75. dakikada Ghezzal'i çıkarması tam bir soru işaretiydi, hatta saçmaydı. Beşiktaş'ın altyapıdan 4 oyuncuyla derbiye çıkmasını es geçmeyelim. Harika bir detay... Hakem Arda Kardeşler zaman zaman hatalar yapsa da başarılı bir yönetim gösterdi.