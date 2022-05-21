Beşiktaş’a tavsiyelerim

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin ardından Göztepe maçında da altyapıdan yetişen genç futbolcuların parlaması beni çok mutlu etti. Ersin, Emre, Rıdvan, Serdar ve Emirhan artık bu takımın oyuncuları konumuna geldiler. Cesaretinden dolayı Beşiktaş teknik direktör Valerien Ismael'i tebrik etmek gerekir.

Altyapı maçlarını yakından takip eden Valerien Ismael'in bugünlerdeki gözdesi henüz 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy.. Birkaç kez izlediğim Semih gerçekten kaliteli bir kumaş... Eğer iyi bir hazırlık kampı geçirirse gelecek sezonun en iyi transferi olur.

Beşiktaş'ta sezon sonunda 14 oyuncunun sözleşmesinin bitmesi kimseyi endişelendirmesin.

Böyle durumlar kulüpler için yeniden yapılanma fırsatıdır. Beşiktaş tarihine bakarsanız en başarılı olunan dönemler çok transfer yapılan değil, öz kaynak ve genç ve potansiyeli olan oyuncularla kurulan kadrolar olmuştur.

Gerçek olan şey tabii ki yeni sezonda Beşiktaş'ın nokta transferlere olan ihtiyacıdır.

Takıma kaliteli 2 stoper alınmalı.

Benim tavsiyem; İsveç, Norveç gibi ülkelerde maliyeti ucuz, genç yetenekli isimler tercih edilmeli...

Beşiktaş'ın mali bütçesindeki sıkıntıyı hepimiz biliyoruz.

Bodrumspor forası giyen 18 yaşındaki Adem Türk benim transfer gözdem. Göztepe'de forma giyen Atınç ve Atakan Çankaya da transfer edilirlerse büyük katkı sağlarlar.

Tabii bir de gurbetçi gençlerimiz ışıl ışıl parlıyor. Ben Beşiktaş'ın futbol yönetiminde olsam ilk temas kuracağım kişi milli takımımızda Stefan Kuntz'un yardımcısı olan ve gelecekte büyük başarılara imza atacak olan teknik direktör Kenan Koçak olurdu. Koçak; futbol bilgisiyle altın değerinde biri. Scouting sistemini de bilimsel metodlarla kullanıyor. Özellikle başta Almanya olmak olmak üzere yetenekli Türk gençlerinin özelliklerini çok iyi biliyor.

Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Beşiktaş'ın önümüzdeki 10 yılı kapsayacak planlamaya ihtiyacı var. Çilek transferlerin Beşiktaş'a ne kadar büyük zararlar verdiği ortadayken camia ve özellikle taraftar kulübün mali durumunu göz önünde tutarak gerçek başarının peşinde koşmalı.

Ümraniyespor gerçeği

Ümraniyespor büyük başarı göstererek Süper Lig'e çıktı. Hem de öyle paraları havaya uçuşturarak değil, mütevazi bir bütçeyle... Başkan Tarık Aksar'la geçenlerde bir araya geldik. Genç başkan pro lisans sahibi başarılı teknik adam Recep Uçar'la yola devam edeceğini, Süper Lig'de denk bir bütçeyle genç ve yetenekli isimlerden oluşan bir kadroyla mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Aksar; Kartal Kayra, Hasic ve Atakan Üner'in şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğunu vurgulayarak Beşiktaş'la kardeş takım olduklarını belirtti. Ülke futbolunda kulüpleri borç batağına sokan başkanların yanında Tarık Aksar kardeşim bir yıldız gibi parlıyor.