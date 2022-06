Bu benim ‘Milli Takım’ım

Millilerin 4 maçını da seyrettim.

Son derece yetenekli oyunculardan kurulu milli takımımız rakipler her ne kadar zayıf olsa da çok şahsiyetli bir futbol ortaya koydu.

Bilhassa; top rakipteyken sahanın her yerinde pres yapıp topu kazanma azimleri ve zaman zaman kişisel yetenekleriyle milli takımımız bana çok ümit verdi. Ayrıca A Millilerimiz yıllardır özlem duyduğum Avrupa'nın en genç takımlarından biri... 20 kişilik kadroya baktığımızda hepsi ümit veren gençler...

Başta Nihat Özdemir ve ekibine neşteri vurup böyle bir gençleşmiş bir milli takım kurdukları için sonsuz teşekkür ediyorum. Keşke iç çekişmelerden dolayı Nihat Bey istifa etmeseydi.

En önemli kararı da futbolun içinden gelen Hamit Altıntop'u milli takıma yetkili yapması. Hamit'in de alman ekolünden başarıya aç, pozitif, ülkemizi tanıyan Stefan Kuntz'u takımın başına getirmesi çok doğru bir karar olduğu ortaya çıktı.

Eylül'deki iki maçtan sonra bir üst lige terfi edeceğiz. Umarım bundan sonra daha güçlü ekiplerin bulunduğu liglerde mücadele eder.Kamuoyu, futbolumuzun geldiği son durumdan hiç memnun değil. Kulüplerimizin borç batağında olması, milli takımımızın C Grubu'na kadar düşmesi durumun vahimliğini ortaya koyuyor.

H H H

Uzun yıllardır futbolun içindeyim.

Geçtiğimiz haftalarda başkanlığa adaylığımı düşündüğümü sosyal medyadan duyurmuştum. Böyle bir karar alırken bazı kulüplerimizin yetkilileriyle görüşmelerimiz olmuştu.

Hatta ümit ediyordum ki; sadece 1 yıllık seçilecek TFF'de Servet Yardımcı'nın devam edeceğini ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurula kadar devam edeceğini düşünmüştüm.

Ama aday olmadı. Ben de TFF başkanlığı için müracaat etmedim.

Çünkü ortaya birdenbire kendisini tanımadığım fakat iyi bir iş insanı olduğu bilgileri aldığım Mehmet Büyükekşi ismi gündeme geldi. Mehmet Bey, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Baykan'la birlikte yaptığı toplantının hemen ardından, "Ben 250 imzayı topladım, adayım" iddiasıyla ortaya çıktı. Ben de aday olmaktan vazgeçtim.

Başkan vekili olduğum Futbol Adamları Derneği'nin delegeleri geri verilmeden ben TFF seçimlerinin arzu edilen şekilde tam demokratik bir seçim olduğu inancını kaybettim.

Neyse amaç Türk Futboluna hizmetse, Türk futbolunun mutluluğuysa yeni başkan ve yönetimine başarılar dilerim.